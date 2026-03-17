La seguridad de las infraestructuras críticas se ha convertido en una prioridad estratégica para los gobiernos. En un escenario marcado por conflictos abiertos, amenazas híbridas y creciente inestabilidad, la protección de instalaciones militares ya no es una opción, sino una necesidad operativa. En este contexto, el Ministerio de Defensa ha activado un nuevo plan para reforzar la seguridad en sus instalaciones. A través del Ejército de Tierra, el Gobierno ha puesto en marcha un contrato millonario destinado a modernizar los sistemas de protección en más de 200 bases, tanto en España como en zonas de operación en el exterior. El proyecto contempla un presupuesto base de 28,8 millones de euros, destinado a la reposición y mantenimiento de los sistemas electrónicos de seguridad en 216 Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAE). Esta iniciativa forma parte del programa Meseins, orientado a mejorar la capacidad de protección en entornos militares. El objetivo no se limita a renovar equipos. El contrato incluye también el mantenimiento continuo de los sistemas, lo que garantiza su operatividad en todo momento. Según el detalle del proyecto, se busca asegurar que las instalaciones puedan detectar amenazas, tanto personas como vehículos, a distancias superiores al alcance de armas ligeras, un factor clave en escenarios de riesgo. Además, el acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ampliación hasta cuatro. Este horizonte temporal refleja la intención de consolidar un sistema de seguridad adaptable, capaz de responder a un entorno cambiante y a nuevas necesidades operativas. El despliegue del contrato se organiza en 14 lotes, que combinan la cobertura de bases en territorio nacional con la protección de destacamentos en operaciones internacionales. La mayor parte del presupuesto se destina a instalaciones en España, con más de 25 millones de euros, mientras que el resto se asigna a misiones en el extranjero. Entre estas operaciones figuran escenarios clave donde España mantiene presencia militar. El plan incluye partidas específicas para misiones como Líbano, Irak, Letonia, Eslovaquia o Turquía, además de prever recursos para futuras operaciones en Europa, África y Asia. Este enfoque refleja un cambio estratégico. La seguridad ya no se concibe solo dentro del territorio nacional, sino como un sistema integrado que acompaña a las Fuerzas Armadas allí donde operan. La capacidad de trasladar y adaptar los sistemas de seguridad a distintos entornos se convierte así en un elemento central del proyecto. La iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de aumento del gasto en defensa en España, impulsado por la presión internacional y la necesidad de reforzar capacidades. En los últimos años, el Gobierno ha avanzado en planes de inversión para modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. En este escenario, la protección de infraestructuras militares adquiere un papel estratégico. Las bases no solo son centros logísticos, sino nodos clave para el despliegue, la comunicación y la operatividad de las tropas. Garantizar su seguridad implica asegurar el funcionamiento de toda la estructura militar. El contrato también apunta a homogeneizar los sistemas de seguridad en todas las instalaciones. Esto permite una respuesta más rápida y coordinada ante amenazas, además de facilitar el mantenimiento y la gestión tecnológica en un entorno cada vez más complejo. Con esta inversión, el Ejército de Tierra refuerza su capacidad de adaptación a los desafíos actuales. La combinación de tecnología, mantenimiento continuo y despliegue internacional configura un modelo de seguridad más flexible, preparado para responder a un escenario global en constante transformación.