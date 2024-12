Tras la expulsión de Kueider, quien es el otro senador que el kirchnerismo quiere echar

El caso de Edgardo Kueider, detenido in fraganti en Paraguay con u$s 200 mil, convulsionó en las últimas semanas el escenario político y su expulsión del Senado dejó al Gobierno sin un aliado clave a la hora de someter sus iniciativas a votación en la Cámara Alta.

Con su salida, este jueves, el kirchnerismo se anotó un triunfo al quedarse con la banca del legislador entrerriano, que será ocupada por Stefanía Cora, una militante de La Cámpora, la agrupación que encabeza Máximo Kirchner. Pero ahora el interbloque del Frente de Todos tiene en la mira a otro senador peronista de gran sintonía con la Casa Rosada.

Se trata de Carlos "Camau" Espínola, representante de Corrientes y jefe del bloque Las Provincias Unidas, al que pertenecía Kueider. Justamente Espínola fue uno de los seis parlamentarios que votó en contra de la expulsión, pidiendo que se garantice el derecho a la defensa de su compañero de banca.

El correntino fue duramente criticado en junio por Cristina Kirchner por acompañar la Ley Bases y lo responsabilizó, junto a Kueider, de votar por "la entrega de la Patria".

"Si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras Stefania Cora y Ana Almirón y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria", decía el posteo que la expresidenta replicó al referirse a las acompañantes de los dos legisladores que ingresaron al Congreso en la boleta del kirchnerismo.

Almirón y un mensaje que anticipa la embestida contra Espínola

Justamente Ana Claudia Almirón, camporista y alfil de Cristina Kirchner en Corrientes, salió a marcarle la cancha este viernes a Espínola y le pidió "que devuelva su banca".

"Camau se sienta en una banca que no le pertenece, sino que es del peronismo y de cada correntino que votó al peronismo. No vamos a permitir que sigas votando en contra de los que te brindaron su confianza y menos aún HACIENDO NEGOCIOS con nuestros derechos", sostuvo la ex senadora entre 2015 y 2021 en un video que compartió en redes sociales.

Así como Cora, quien se prepara para ocupar el lugar de Kueider en la Cámara Alta hasta diciembre de 2025, Almirón tomaría la banca del ex regatista y medallista olímpico si se concretara su salida.

Quórum cuesta arriba

Con Cora, los bloques kirchneristas sumarán 34 senadores. Si se concretara la salida de Espínola y su reemplazo por Almirón, llegarían a 35 voluntades, apenas a dos del quórum propio.

En ambos casos, la debilidad del Gobierno en el Senado será supina ya que enfrentará enormes dificultades para avanzar con sus iniciativas el menos hasta el recambio legislativo de diciembre de 2025.