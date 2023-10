Milei redobló la apuesta, afirmó que "el peso es excremento" y dijo buscan proscribirlo

Tras ser denunciado por el presidente Alberto Fernández por sus dichos contra el peso, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, lideró hoy una conferencia de prensa y dijo que "el kirchnerismo quiere proscribir a nuestra fuerza electoral porque estamos a pocos puntos de ganar en las elecciones de octubre".

El economista libertario defendió sus declaraciones en favor de las posiciones en dólares y subió la apuesta en un mensaje directo a sus candidatos rivales: "Hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar el 22 de octubre".

De la convocatoria también participó el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien además es director de la financiera Bull Market Brokers, que ofició de sede del evento.

También estuvieron el candidato a diputado provincial de la Séptima Sección Electoral bonaerense, Agustín Romo; quienes también fueron incluidos en el texto de la denuncia dada a conocer hoy por el jefe de Estado. También estuvo la postulante a la gobernación bonaerense, Carolina Píparo.

Qué dijo Milei luego de la denuncia del Presidente

"Nuestras declaraciones son las únicas responsables pensando en el bien de los argentinos. O ustedes quieren que sea como los demás economistas que dicen de quedarse en pesos, con tasas de interés negativas y que después los destruyan con el impuesto inflacionario", justificó sus declaraciones en relación a los consejos de inversión que impartió, todos en contra de instrumentos o mecanismos en pesos argentinos .

Sobre si buscará aminorar sus dichos, dijo: "Cuando vos mirás las variables, yo creo que Frankenstein y Drácula quedan espantados. Yo le diría a Alberto que vos asustás a la gente por tu admiración a Raúl Alfonsín".

A su vez, acusó de socialistas a las entidades bancarias que publicaron un comunicado en repudio de estas declaraciones: "Hoy en día ellos hacen negocio con las LELIQs. Con nuestro modelo van a tener que salir a laburar de banqueros en serio. Nosotros venimos a cambiar esto en serio".

"En un contexto de hiperinflación, quedarse en pesos es destruirles los ahorros. Pretender echarle la culpa a esta fuerza política por los desastres del gobierno es una canallada", remarcó .

Y luego, defendió sus dichos: "No es nuevo que yo diga que el peso es la moneda que emite el político argentino y no puede valer ni excremento. Lo digo históricamente. A mí me avala la historia, el único periodo en el que existió baja inflación durante la vigencia del BCRA fue en la convertibilidad... digo, la locura no es eliminar el Banco Central, la locura es tenerlo. Por qué avalan que los políticos se roben 5 puntos del PBI".

Al hablar acerca de su programa de dolarización, Milei informó que llamará a sesiones extraordinarias, en donde presentará el paquete de medidas que está preparando su equipo económico. Así, primero dijo debe resolver primero la cuestión de las LELIQs y luego del circulante de la base monetaria. Dijo además que la dolarización podría tardar "9 meses y no 24 como pensábamos".

Luego de su discurso ante la prensa invitada, los candidatos allí presentes respondieron preguntas. En primer lugar, Milei volvió a arremeter contra el ex HSBC, Gabriel Martino, a quien dijo que "podía ser" que esté detrás de la corrida de los últimos días dado que "juega políticamente". "No descarto que quieran tomar venganza de esto", agregó.

La denuncia de Alberto Fernández a Javier Milei

El presidente Alberto Fernández denunció hoy por "intimidación pública" al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por haber dicho que el peso argentino "no puede valer ni excremento" a la hora de opinar sobre el ahorro en plazos fijos en esa moneda .

Además, el mandatario denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por un posteo en su cuenta de la red social X en la que llamó a la ciudadanía a no ahorrar en pesos e, implícitamente, retirar depósitos en pesos de los bancos.





Según el texto presentado por el Presidente, con el patrocinio del abogado José Manuel Ubeira, los hechos "constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República".

"Mi función actual como Presidente de la Nación no amerita la utilización de terminología impropia de mi desempeño, pero lo que se experimentó en el mercado cambiario de la República Argentina desde el día lunes, no es ni más ni menos que una 'corrida'", advirtió el Presidente.

Fernández evaluó que "como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)".

Estos son "valores aproximados y de referencia, claramente obtenidos de consultas web ya que no existe un mercado oficial de adquisición de moneda, por fuera de los canales habilitados por el gobierno nacional, el cual posee un valor regulado".

"Y debo poner de resalto que pese al crecimiento inocultable que ha venido experimentando esta cotización, no había estado bajo movimientos tan abruptos como el ocurrido indiscutiblemente a causa de estas manifestaciones públicas; al contrario, mostraba un crecimiento paulatino y controlado como efecto de una política económica de contención", agregó.