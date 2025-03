Tras el rechazo de la Corte, el Gobierno sostiene su postura y no retirará el pliego de Lijo del Senado

Tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar la licencia que pidió Ariel Lijo para asumir como juez del máximo tribunal, el Gobierno sostuvo su posición y aseguró que "no hay plan B".

La manifiesta postura del tribunal generó desconcierto en la Casa Rosada que, hasta último momento, no conocía a ciencia cierta los movimientos de los magistrados ni estaba al tanto del accionar particular de Manuel García-Mansilla, quien también votó en contra.

De todas formas, desde el oficialismo garantizaron que insistirán con el pliego del juez federal y no será retirado en el Senado, por lo que el pedido de renuncia de Lijo al juzgado cobra fuerza.

Pese al mal trago, hay quienes se esperanzan con conseguir los votos necesarios en el Senado, un año después de haber enviado la propuesta. Si la Cámara Alta accede a tratar el pliego, y el oficialismo consigue los dos tercios necesarios, Lijo podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia.

Rechazo del Senado a Lijo: qué dijo Guillermo Francos

En ese tono se expresó el jefe de Gabinete Guillermo Francos: "No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada".

Francos redobló la apuesta y en diálogo por AM 750 aseguró: " Si el Senado no termina de dar el acuerdo, el magistrado sigue en funciones hasta el 30 de noviembre y es legítimo . Hasta el 30, ambos jueces están uno ya en su cargo (por Manuel García-Mansilla) y el otro puede estarlo en función de esto".

El jefe de ministros también se refirió al voto en contra de García-Mansilla y destacó que demostró independencia desde su nombramiento. "A mí me parece eso destacable. No me sorprendió ni me tiene que sorprender. El juez, una vez que asume en la Corte, expresa su posición desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a la Constitución", señaló.

A diferencia de García-Mansilla, Lijo ya había conseguido las nueve firmas de la comisión de Acuerdos del Senado para que su pliego pudiera ser tratado en el recinto solo con una convocatoria simple.

Los dos tercios que precisa Lijo se calcula sobre los presentes. Antes de que sucediera todo esto, la oposición dialoguista podía ayudar al oficialismo a no presentarse para contribuir al número necesario para aprobar el pliego. Esto también está en revisión: tanto el PRO, como el radicalismo y diferentes fuerzas provinciales están aprestadas a presentarse y voltear el pliego .

En el caso de García-Mansilla, no tiene los votos de los senadores de Unión por la Patria, los que impedirían cualquier tipo de voto por dos tercios que pueda llegar a necesitar el oficialismo.