Tras el acuerdo con el campo, el ala económica quedó aún más debilitada

La flexibilización del cepo a las exportaciones de carne generó efectos diferentes, dependiendo del lado del que cada uno se pare. Hay un ganador, uno que en términos futbolísticos se podría decir que sacó algo más que un empate, y otro que volvió a perder .

El que definitivamente se llevó los tres puntos es el Gobierno. Con esta medida tuvo un gesto positivo con el campo, un sector con el que está enfrentado desde hace tiempo, y entiende que logró un acercamiento .

El campo, en tanto, también sacó cierta ventaja de ese acuerdo. No quedó del todo conforme con el anuncio -pretendía el levantamiento total del cepo, aunque sabían que eso no iba a ocurrir-, pero no pueden ocultar que la vuelta del mercado chino es una buena noticia para el sector .

En el extremo más bajo aparece el ala económica del Gobierno, que ya venía golpeada, y que con el mal resultado del oficialismo en las PASO quedó al borde del descenso .



Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aparecieron en la lista de prescindibles tras las elecciones y, aunque lograron salir airosos de los cambios en el Gabinete, nadie se atreve a apostar por su continuidad .

Y los movimientos que se dieron en los últimos días les dan la razón a quienes no quieren jugar sus fichas al tándem económico. El titular de Economía quedó muy mal parado cuando, tras presentar el Presupuesto 2022, el diputado Máximo Kirchner sostuvo que debía ser revisado ya que no estaba de acuerdo con la reducción del déficit y los subsidios previstos por Guzmán .

Por si fuera poco, después tuvo que salir a enfrentar a la presidenta Cristina Fernández y negó que estuviera encarando un ajuste. Con las negociaciones del campo el que recibió los golpes -aunque en este caso en silencio puertas hacia afuera- fue Matías Kulfas.

En el viejo esquema del Gabinete, el ministro de Desarrollo Productivo había sido uno de los protagonistas fuertes de las negociaciones con la cadena de la carne. Pero en la gestión post PASO ya no tiene participación .

"Agricultura debe recuperar las competencias que había perdido. Los temas de este ministerio, se resuelven en este ministerio", apuntó el titular de esa cartera, Julián Domínguez, tras el anuncio de los cambios en el mercado exportador de carne. Para ese entonces Kulfas ya se había corrido -o lo habían corrido, si se quiere ser menos correcto- del tema .

El campo sabía que esto iba a ocurrir. Entendieron que Kulfas era uno de los grandes apuntados por parte de la coalición que conforma el Gobierno a la hora de encontrar explicaciones por el mal resultado electoral, por lo que no le sorprendió este cambio de interlocutores.

Tampoco llamó la atención que el fuerte de las negociaciones del Gobierno se dieran ahora con la Mesa de Enlace, que había sido totalmente apartada en la etapa anterior.

"A Kulfas le marcaron que la principales entidades no debían formar parte de las discusiones. Se eligió negociar con los frigoríficos, vaya a saber uno por qué. Pero Kulfas no fue quien tomó esas determinaciones" , sostuvo una fuente a El Cronista.

De los encuentros post PASO entre los nuevos interlocutores del Gobierno y el campo también participaron algunos gobernadores

También se dio otro cambio de escenario. Los gobernadores de las provincias más cercanas al campo (Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe) formaron parte de las tratativas y de los anuncios, lo que ya predisponía un ambiente diferente respecto del que le tocó en suerte a Kulfas, cuando la idea oficial era extender el recorte a las exportaciones al menos hasta fin de año .

La gran incógnita ahora pasa por saber qué será del futuro de Guzmán (que como gran salvavidas tiene la negociación con el FMI) y con Kulfas, que deberán hacer equilibrio para no caerse de su puesto.