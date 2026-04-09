La Ley Nacional de Tránsito exige diversos elementos de seguridad en todos los autos para resguardar la vida de los pasajeros. La reglamentación exige que los conductores transiten con adminículos como el matafuegos junto con la documentación pertinente como la licencia de conducir y el DNI. En este sentido,en caso de no tener algunos de los elementos y que alguno de los pasajaeros o el chófer incumpla la normativa vigente, se podrán sufrir multas que ascienden al millón de pesos. La normativa señala que todos los pasajeros deben tener puesto el cinturón de seguridad. No utilizarlo contempla una infracción grave e implica diversos riesgos para la salud de los ocupantes del auto. Tras la última actualización en los valores de las Unidades Fijas (UF), la multa por no utilizarlo ascendió hasta los $ 948.000 en la provincia de Buenos Aires. El matafuego es parte de los elementos de seguridad obligatorios que todos los vehículos deben llevar. No tenerlo o tenerlo descargado puede generar que un eventual principio de incendio no pueda sofocarse. Actualmente, la multa por no contar con el equipo va desde las 30 hasta las 100 Unidades Fijas, lo que contempla una multa que puede ascender hasta los $ 180.700 en la Provincia. Las reglas generales indican que debe ser portátil y de polvo ABC. A su vez, debe estar fabricado, mantenido y controlado según las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito para marzo y abril. La UF pasó a costar $ 1.896, lo que implica una suba del 4,9% respecto al valor anterior. De esta manera, entre las sanciones más costosas se encuentran: