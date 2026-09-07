La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional en el PAMI para este martes 8 de septiembre, acompañado por una movilización frente a la sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta comenzará a las 13.00 horas y tendrá impacto en las actividades del instituto en todo el país.

La medida de fuerza fue anunciada en medio de fuertes cuestionamientos del gremio sobre el funcionamiento de la obra social de los jubilados. ATE reclama por las dificultades para garantizar prestaciones y medicamentos, una millonaria deuda con prestadores y el deterioro de los salarios de los trabajadores.

Paro nacional en PAMI: cuándo será la protesta de ATE

El paro convocado por ATE se realizará este martes 8 de septiembre y alcanzará a los trabajadores del PAMI en todo el país. La movilización principal tendrá lugar desde las 13.00 horas frente a la sede central de la obra social, ubicada en avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio sostiene que la situación del organismo requiere respuestas urgentes y reclama medidas para garantizar la atención de sus afiliados. Entre los principales planteos aparecen las dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos, además de la situación salarial de los empleados.

El secretario general de ATE Nacional y trabajador del PAMI, Rodolfo Aguiar, cuestionó el estado actual de la obra social y advirtió sobre un posible agravamiento de la situación si no se toman medidas .

Paro nacional en PAMI: ATE realizará este martes 8 de septiembre una movilización frente a la sede central del organismo público. Composición/Gemini

Los reclamos de ATE por las prestaciones y el financiamiento

Uno de los principales puntos del reclamo sindical está relacionado con la deuda que el gremio atribuye al PAMI con sus prestadores. Según ATE, el monto supera los $500.000 millones y afecta la capacidad del organismo público para garantizar las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

El sindicato también cuestionó el financiamiento de la obra social luego de la eliminación del Impuesto PAIS. De acuerdo con los números difundidos por ATE, al PAMI habrían ingresado $2,8 billones a través de ese impuesto, mientras que hasta julio de este año se habrían compensado $0,9 billones mediante recursos del Tesoro.

ATE sostiene que esta diferencia profundizó los problemas financieros del organismo público. Además, el gremio reclama una recomposición salarial para los trabajadores y cuestiona que los sueldos permanezcan congelados mientras persisten las dificultades en la atención.