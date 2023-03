Tensión en el Congreso: Alberto criticó a la Corte por la coparticipación y se calentó el clima con la oposición

El discurso del presidente Alberto Fernández en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso vivió su momento de mayor tensión cuando este criticó a la Corte Suprema por el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que generó cruces entre facciones del oficialismo y la oposición.

"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente", mencionó el mandatario.

A pocos metros de Fernández se encontraban los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, así como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta .

La reacción de Cristina Kirchner ante las principales frases de Alberto Fernández



Inflación, deuda en pesos y un saludo especial a Sergio Massa: qué dijo Alberto Fernández sobre la economía



El Presidente dijo que el fallo configura un "criterio centralista" que genera "rechazo" y asimetrías en las provincias del interior. Asimismo, dijo que "el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".

Las primeras menciones generaron aplausos en los representantes del oficialismo presentes en el recinto e insultos de los legisladores opositores. Entre ellos, Fernández le respondió al diputado del PRO, Fernando Iglesias, y le dijo: "Es un honor que me insulte", a la vez que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, arremetía a ese mismo sector.

Las reacciones de la oposición por la crítica del fallo de la Corte

Las menciones a la Ciudad de Buenos Aires y a la coparticipación fue replicada por legisladores provenientes de ese distrito, quienes se retiraron del recinto en bloque. Un ejemplo de ello fue el senador Martín Lousteau, quien además se postula para la Jefatura de Gobierno este año.

"Me levanté del Recinto y me fui porque no puedo admitir que se diga una barbaridad semejante. El Presidente miente: no puede decir que la Ciudad de Buenos Aires no es parte del convenio de coparticipación", publicó en su cuenta de Twitter minutos después.

Se recalentó la #AsambleaLegislativa con las menciones a CABA y la coparticipación. Martín Lousteau y otros porteños se van del recinto. Larreta niega con la cabeza en un gesto de desaprobación pic.twitter.com/S78jLySNbA — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) March 1, 2023

El diputado porteño y precandidato presidencial, Javier Milei, destacó que se retiró del recinto "frente a los ataques del Presidente a nuestra querida Ciudad. Es inadmisible aceptar con nuestra presencia las mentiras".

El diputado radical Martín Tetaz también se expresó al respecto y dijo que "es inadmisible el ataque del presidente a la corte por un fallo que no le gusta, pero más intolerable es que mienta sobre los fondos de la ciudad y ataque a sus habitantes. Más opulenta es Neuquén o Tierra del Fuego y nadie pide que les saquen los fondos de coparticipación",



Las críticas a la Corte Suprema y la Justicia

El presidente dijo que los miembros de la Justicia y del Ministerio Público "se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder".

"Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos", dijo en alusión a la divulgación de presuntos chats entre los que se encuentran los mantenidos por el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro y un vocero de Rosatti.

La reacción de Rosenkrantz y Rosatti ante las acusaciones del Presidente.

A su vez, el Presidente criticó que su presentación de reforma de la Justicia Federal no prosperara y dijo que "la Corte Suprema tomó por asalto al Consejo de la Magistratura". "Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado", agregó.

Los argumentos del Presidente en contra del fallo por la Coparticipación

El presidente explicó: "Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república".

Y añadió que "la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce "cuestiones políticas no judiciables" y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas".