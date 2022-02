Tarifas: la industria busca que el Gobierno ayude a atenuar los aumentos de luz y gas

La Unión Industrial Argentina (UIA) le pidió al Gobierno que ayude a minimizar este año las subas de tarifas de la energía (luz y gas) para que no recaigan en las espaldas de las empresas el costo pleno de la quita de subsidios, que deberían trasladar a los precios finales de sus productos .

Con "la espada de Damocles" atrás, como definió el presidente Alberto Fernández a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno avanzará en la baja y segmentación de los subsidios para los hogares pero también continuará con la reducción de las subvenciones al sector privado , como ya sucedió en 2021.

En particular, la industria mira la definición del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica que tendrán los Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDI).

Éste podría aumentar en febrero un 15% para este segmento de la demanda, a lo que se le deberá sumar el incremento propio correspondiente a las tarifas reguladas del transporte y las distribuidoras.

El jueves 17, en audiencia pública, la Secretaría de Energía expondrá un nuevo cuadro.

Hasta el momento, los técnicos oficiales calculaban que el costo mayorista de la electricidad en el trimestre febrero-abril sería en pesos equivalente a 74,5 dólares por megavatio-hora (MWh)

Antes del entendimiento con el FMI, estaba estimado que los hogares pagarían $ 2014, o el 25% del total, mientras que los GUDI abonarían $ 7053, el 86% .

. Para cumplir con el insistente pedido del Fondo, expuesto en el comunicado oficial y repetido por la número 2 del organismo, Gita Gopinath , el Gobierno deberá actualizar esa previsión y avanzar en una quita de los subsidios, que luego impactará en las boletas finales

Esto ya tiene un antecedente: el año pasado la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había eliminado los subsidios a unos 3000 comercios y fábricas en febrero y agosto, a solicitud de la Subsecretaría de Energía Eléctrica. En el último semestre (agosto-enero), el ahorro fiscal de la medida rondaría los $ 7000 millones.

Audiencia pública por tarifas de gas

Por otra parte, el jefe de Departamento de Energía de la UIA, Alberto Calsiano, expuso ayer en la segunda audiencia pública previa a un aumento de tarifas de gas natural por redes que están atentos a la negociación de los contratos del sector fabril con las comercializadoras, que desde mayo podrían derivar en subas de costos.