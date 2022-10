Por la sequía, el trigo pierde una cifra millonaria: cómo impacta en la estrategia de Sergio Massa y las reservas

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) volvió a recortar las proyecciones de la producción de trigo por la combinación de sequías y heladas que afectan a las cosechas. La producción, estimó, caerá en 8 millones de toneladas, o 34,8%, desde el récord de la campaña anterior. En divisas, el cereal aportaría unos u$s 750 millones menos que el año anterior, en momentos en que el Banco Central necesita acumular reservas.

Como referencia, esos u$s 750 millones son equivalentes al préstamo que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer reservas. El BCRA sumaría así dólares vía endeudamiento con organismos multilaterales para paliar el menor ingreso de divisas "genuinas". Según estimaciones de FyO en base a los datos de la BCRA, el trigo aportaría unos u$s 3780 millones -con altos precios por la guerra en Ucrania-, contra los u$s 4537 millones exportados en la última campaña.

efecto niña

Las bolsas de cereales vienen recortando las estimaciones desde mitad de año por la falta de lluvias. En su último informe, la BCR estimó una producción de 15 millones de toneladas, de las cuales 6 millones se destinan a consumo interno. Eso haría que el saldo exportable quede completo con los 8 millones de toneladas que el Ministerio de Agricultura ya autorizó.

La sequía castiga a la zona núcleo, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó la semana pasada que se esperaban 16,5 millones de toneladas, número similar al que estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "El escenario no es ideal, pero tampoco catastrófico; hay que esperar", indicaron fuentes oficiales. Bahillo se reunió la semana pasada con dirigentes de la mesa de enlace y podría volver a hacerlo la semana próxima, para agilizar los beneficios a economías regionales que el Gobierno prometió con una parte de lo recaudado por el "dólar soja".

La BCR indicó que una helada del 9 de octubre en la región central se sumó al daño causado por la sequía y sostuvo que quedarán sin cosechar al menos unas 400.000 hectáreas. El informe confirma "un área perdida de casi 400.000 hectáreas y un rinde promedio de 27,2 quintales por hectáreas, casi ocho quintales menos que en 2022 y cuatro menos que la media productiva nacional".

"Desastre productivo"

En Córdoba el trigo se perfila hacia un "desastre productivo", con una caída estimada del 63% interanual, según la BCR. En Santa Fe, la caída sería del 48% y en la provincia de Buenos Aires, del 21%. En conjunto, las estimaciones de la BCRA cayeron en 1,5 millones de toneladas desde la proyección del mes pasado, o 9 por ciento.

Fuerte recorte en las proyecciones de trigo en todo el país (Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario)

Para el Gobierno, las lluvias de los últimos días en el sudeste de Buenos Aires, principal núcleo triguero, pueden mejorar el panorama. "Entre todos estamos buscando soluciones para asegurar el normal funcionamiento de la cadena frente a una condición climática adversa", dijo Bahillo la semana pasada, en una reunión con representantes de esa cadena productiva.

Las perspectivas sobre el trigo se redujeron en todo el año. A comienzos de 2022, la Bolsa de Cereales bonaerense proyectaba una campaña similar a la pasada, de unos 20,5 millones de toneladas.