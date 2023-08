Suma fija para trabajadores: dos municipios clave advierten por la imposibilidad de pagar los adicionales

El intendente de Lanús y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambios (JxC), Néstor Grindetti, advirtió este martes la imposibilidad de pagar la suma fija de hasta $ 60.000, anunciada el domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Si la Provincia no aporta los intendentes no vamos a poder pagar el bono" , subrayó el jefe comunal en diálogo con La Red. "Vamos a ver como lo solucionamos" , continuó.

Para Grindetti, el monto adicional a liquidarse en dos cuotas en septiembre y octubre implica una "imposición" que "nos complica muchísimo" .

"Nosotros no tenemos los fondos para pagar eso. Ayer estuve hablando con varios intendentes del foro del PRO y con intendente del foro radical y ninguno tiene, así que no sé, vamos a tener que hablar con el gobernador (Axel Kicillof) este para ver si los aporta, si no realmente no lo vamos a poder, no lo vamos a poder", sentenció.

El llamado de alerta se suma al expuesto por su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien alegó el lanzamiento del paquete de refuerzo "sin haber consultado nada" .

"Es un programa que vuelve a basarse en emisión monetaria. Además, a nosotros nadie nos avisó nada y de golpe, nos invitan a participar de algo imprevistamente. Lamento que se manejen así desde el Ministerio de Economía" , fustigó.

Según anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el pago de la suma fija para trabajadores privados y estatales nacionales de $ 60.000 podrá ser adoptada por los ejecutivos provinciales y municipales a modo de "adhesión" .

"Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales" , puntualizó días atrás en Instagram.

%uD83D%uDD35 La ministra @kellyolmos brindó detalles en conferencia de prensa sobre las medidas que tomó el ministro de @Economia_Ar, @SergioMassa, para fortalecer los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/2pcHk7fboY — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) August 28, 2023