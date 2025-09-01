Empleados de Comercio: con nuevo aumento, cómo quedan las escalas en septiembre 2025

Hace algunas semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) logró destrabar las negociaciones y cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores mercantiles.

El entendimiento, que lleva la firma de los representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), recibió la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

Según la información que brindó el gremio que conduce Armando Cavalieri, el acuerdo comprende un incremento salarial del 6% (sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75) y sumas fijas de $ 40.000 para los empleados de comercio.

Aumento para Empleados de Comercio: cómo quedan los salarios hasta diciembre 2025

El entendimiento paritario que cerró la FAECyS, el cual fue homologado por el Gobierno, incluye ajustes mensuales no acumulativos del 1% sobre los básicos de junio :

Aumento del 1% a partir del mes de julio de 2025;

Aumento del 1% a partir del mes de agosto de 2025;

Aumento del 1% a partir del mes de septiembre de 2025;

Aumento del 1% a partir del mes de octubre de 2025;

Aumento del 1% a partir del mes de noviembre de 2025;

Aumento del 1% a partir del mes de diciembre de 2025.

Además, los trabajadores del sector también recibirán el pago de una suma fija por un total de $ 40.000. Vale resaltar que no se incorporarán a los básicos, excepto aquella que corresponda a diciembre 2025 ( se integrará al sueldo básico de convenio en enero 2026 ):

$ 40.000 durante el mes de julio de 2025;

$ 40.000 durante el mes de agosto de 2025;

$ 40.000 durante el mes de septiembre de 2025;

$ 40.000 durante el mes de octubre de 2025;

$ 40.000 durante el mes de noviembre de 2025;

$ 40.000 durante el mes de diciembre de 2025.

Los empleados de comercio recibirán ajustes mensuales del 1% hasta diciembre de 2025

Por otro lado, desde el sindicato remarcan que el acuerdo "tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026". En tanto, las partes se volverán a reunir en noviembre de este año "para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido".

Paritaria Empleados de Comercio: cómo quedan los salarios en septiembre 2025

Desde septiembre, cada empleado de comercio (según su categoría) recibirá las siguientes remuneraciones. Los valores corresponden a la actualización de haberes y a la suma fija de $ 40.000 .

A continuación, las escalas vigentes que publicó el gremio de los mercantiles:

Personal de maestranza

Categoría A: $ 1.065.914

Categoría B: $ 1.068.884

Categoría C: $ 1.079.290

Administrativos

Categoría A: $ 1.077.062

Categoría B: $ 1.081.525

Categoría C: $ 1.085.982

Categoría D: $ 1.099.363

Categoría E: $ 1.110.510

Categoría F: $ 1.126.863

Cajeros

Categoría A: $ 1.080.777

Categoría B: $ 1.085.982

Categoría C: $ 1.092.672

Auxiliares

Categoría A: $ 1.080.777

Categoría B: $ 1.088.210

Categoría C: $ 1.112.740

Auxiliares especializados

Categoría A: $ 1.089.700

Categoría B: $ 1.103.078

Vendedores