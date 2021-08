La irónica respuesta del embajador de Suiza a Frederic ya es viral: por qué

"Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". Con esa polémica frase, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad, relativizó la ola de delitos como uno de los factores determinantes en la decisión de irse del país de muchos argentinos en los últimos meses.

"Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Témperley, tengo custodia, pero sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo" , amplió en declaraciones radiales al ser consultada sobre un episodio de inseguridad reciente en Ituzaingó, donde fallecieron un jubilado de 69 años y un delincuente de 19 años.

"Es un hecho espantoso. Nadie quiere que eso ocurra. El que roba merece una pena. Hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto. Mientras tanto, la política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar", aseguró.

Rápido de reflejos, Heinrich Schellenberg, el embajador de Suiza en la Argentina, publicó en su cuenta de Twitter un video estrenado mundialmente en mayo pasado para celebrar la designación del tenista Roger Federer como embajador de Suiza Turismo.

Con la leyenda "El 'aburrido' de Federer" y un emoji sonriente , el representante diplomático helvético compartió el clip promocional, que es también protagonizado por Robert de Niro.

El corto muestra una videollamada que se va poniendo cada vez más tensa entre el tenista (ganador del récord de 20 Grand Slam, número 1 del mundo en el ránking ATP por 237 semanas consecutivas y segundo ganador de títulos individuales, con 103) y el actor estadounidense (ganador de dos Oscar por 'Toro salvaje' y 'El padrino 2', además de protagonista de clásicos como 'Taxi driver', 'Despertares', 'Los intocables', 'Buenos muchachos', 'Casino' y 'El irlandés', entre otros cientos de películas).

El "aburrido" de Federer %uD83D%uDE43 pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

Todo comienza con el actor mirando, con cara de aburrimiento , un mood film que le envió Roger para convencerlo de filmar en su país natal. Y sigue, durante un minuto y medio, con la conversación que va frustrando al tenista a medida que De Niro enumera las bellezas y las bondades de Suiza como, paradójicamente, las razones que la hacen poco interesantes como escenario para una película .

"No me gusta. Hay montañas, pueblos encantadores, centros de esquí, hermosas puestas de sol. ¡Pero no hay drama, Roger! No puedo actuar sin conflicto, sin peligro, sin tensión. Suiza es demasiado perfecta", sintetiza, para luego recomendarle que intente convencer a su colega Tom Hanks.

De un minuto y medio de duración, el video termina con la frase: "Cuando necesitás unas vacaciones sin drama, necesitás Suiza".