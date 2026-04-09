Con la llegada de abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la AFIP— oficializó la actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias. Si trabajás en relación de dependencia o sos autónomo, hacé cuentas: los nuevos valores rigen para el primer semestre del año y están marcados por el impacto de la inflación reciente. Este ajuste no es caprichoso. El 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5%, pero el dato clave para esta actualización es el 14,29% registrado entre julio y diciembre del año pasado. Ese es el porcentaje que ARCA utilizó para mover el “piso” y las deducciones que determinan quiénes deben tributar. El Impuesto a las Ganancias no es igual para todos; el “piso” se mueve según tu situación familiar. Para saber si te van a descontar, tenés que mirar tu sueldo neto (lo que te queda en mano después de aportes jubilatorios y obra social). Así quedan los umbrales para el período enero-junio 2026: Un error común es mirar solo el número de un mes. Ganancias es un impuesto anual, por lo que ARCA publica tablas acumuladas. Para junio de 2026, los montos máximos que podés deducir (restar de la base imponible) son significativos: Si en los primeros meses del año ARCA retiene de más por no haber cargado una deducción a tiempo, el sistema prevé un mecanismo de compensación. Si hubo excedentes, esa plata debería volver a tu bolsillo en las liquidaciones siguientes. El impuesto es progresivo. Esto significa que no pagás el 35% sobre todo tu sueldo, sino que vas saltando de escalón en escalón. Las alícuotas arrancan en un 5% y llegan al 35% para los sueldos más altos. Aquí tenés el detalle de las escalas vigentes para el primer semestre: A diferencia de años anteriores, donde las actualizaciones eran discrecionales, el sistema actual busca seguir de cerca al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Sin embargo, hay puntos que siempre generan polémica entre los tributaristas: Con estos números sobre la mesa, ya podés anticipar el impacto de Ganancias en tu economía y planificar tus gastos para el resto del semestre. Si tenés dudas, consultá con un contador o revisá el portal oficial de ARCA con tu Clave Fiscal.