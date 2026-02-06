La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, cerró en enero un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la actividad, que alcanza a los sueldos de febrero. El pacto fue celebrado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Allí se fijaron los aumentos salariales para enero y febrero, más el pago de sumas fijas mensuales por categoría. Es así que la liquidación de enero, que se depositará en los primeros días de febrero 2026, vendrá con una suba del 2%. Mientras que para los sueldos de febrero, se fijó un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026. Con la nueva paritaria se definieron incrementos acumulativos que se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período: Estos porcentajes impactan directamente en los salarios básicos de todas las categorías del sector de la construcción. A esto se añaden las sumas fijas no remunerativas, que varían según la actividad. Para la zona A, quedan definidas de esta manera: Estos valores se ajustan al alza según la zona geográfica (B, C, C-Austral). Con el incremento del 1,8%, los sueldos de febrero de 2026 quedan de la siguiente forma: Estos montos corresponden a los salarios básicos de febrero y sirven como referencia para la liquidación de haberes del mes. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 19 de febrero para definir los ajustes que regirán desde marzo. Las zonas la UOCRA se dividen de acuerdo a cada una de las provincias de la siguiente manera: