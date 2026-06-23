Oficial y confirmado | El Gobierno anuncia que todos los empleados accederán a un extra salarial en mayo si trabajan en esta franja horaria

El plus de nocturnidad constituye uno de los derechos laborales más relevantes para miles de trabajadores en España, especialmente en sectores tales como la hostelería, la sanidad, la seguridad y otros servicios esenciales.

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, si usted realiza su jornada entre las 22:00 y las 06:00 horas, tiene derecho a una compensación económica específica. Esta medida reconoce el esfuerzo adicional que implica trabajar en horario nocturno, considerando sus repercusiones sobre la salud y la conciliación familiar.

Oficial y confirmado | El Gobierno anuncia que todos los empleados accederán a un extra salarial en mayo si trabajan en esta franja horaria EFE

Qué es el trabajo nocturno según la ley y qué horario considerar

La normativa laboral española es inequívoca. El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores define el trabajo nocturno como aquel que se desarrolla entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. No se restringe únicamente a turnos nocturnos completos: se considera trabajador nocturno a quien cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

Realizar al menos tres horas de su jornada diaria dentro de esa franja horaria.

Tener previsto realizar al menos un tercio de su jornada anual en horario nocturno.

Incluso detalles que parecen menores son relevantes. Por ejemplo, si su jornada finaliza a las 22:30, esos 30 minutos se consideran parte del horario nocturno y deben ser compensados, a menos que el salario ya contemple dicha circunstancia de forma explícita.

Esta regulación tiene como objetivo proteger a los empleados que laboran mientras la mayoría descansa, asegurando que el trabajo nocturno no sea considerado como una jornada ordinaria.

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Cómo se determina el plus de nocturnidad

A diferencia del salario base, el plus de nocturnidad no tiene un importe fijo a nivel nacional. Su cuantía se determina mediante la negociación colectiva, es decir, a través del convenio colectivo del sector o de la empresa. Generalmente, se calcula como un porcentaje adicional sobre el salario base o una cantidad fija por cada hora nocturna laborada.

Es esencial consultar el convenio colectivo aplicable (por ejemplo, el de Hostelería en su provincia). En ciertas circunstancias, la compensación puede manifestarse en descansos adicionales en lugar de pago en metálico, siempre que así se acuerde. La ley prioriza la retribución específica, pero permite opciones equivalentes.

Los casos en los que no recibirás el extra por trabajo nocturno, aunque trabajes de noche

A pesar de que el derecho es general, existen situaciones en las que la empresa no está obligada a abonar el plus de forma adicional:

Salario por naturaleza del puesto : cuando el trabajo es intrínsecamente nocturno y el sueldo ya se estableció considerando ese horario (por ejemplo: vigilantes de seguridad nocturnos).

Compensación con descansos : si el convenio prevé tiempo de descanso equivalente o superior por cada hora nocturna.