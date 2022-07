Subsidios de luz y gas: ¿Por qué sale error al entrar a la página del formulario RASE?

Desde que el Gobierno anunció una segmentación de tarifas de luz y gas en tres grupos distintos, quitándole o recortando los subsidios a millones de usuarios, son muchos los que quieren suscribirse al beneficio.

La medida, que se formalizó a través de la Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, señala que para poder mantener los subsidios de luz y gas hay que cumplir ciertos requisitos y completar un formulario de inscripción que busca identificar los hogares que necesitan dichos subsidios.

Sin embargo, en las últimas horas, muchos usuarios, al querer ingresar al formulario online, se toparon con un cartel que señala: " la página no existe ". Eso se debe a que el siguiente link al que acceden: anses.gob.ar/subsidios no es el correcto y no existe.

Según anunciaron, los formularios válidos son los del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y se podrán completar de manera digital, ingresando a la página correcta, que es argentina.gob.ar/subsidios, sin necesidad de ir a ninguna oficina.

"En los próximos días vas a poder inscribirte en esta misma página. Si no tenés acceso digital, vas a poder hacerlo de manera presencial en oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios", detallaron en el sitio web oficial.

Vale destacar que, hasta la fecha, aún no se encuentra disponible el formulario online.

INSCRIPCIÓN A SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS: QUÉ DATOS PIDE

La planilla para solicitar el mantenimiento de los subsidios es una sola tanto para la luz y para el gas y pedirá la siguiente información básica:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Número de trámite del DNI (en el frente)



Nombre y apellido



CUIL



Género



Fecha de nacimiento



Datos socioeconómicos (ingresos netos)



Situación laboral



Datos de contacto



Domicilio declarado por el usuario



Código Postal



Relación con el domicilio



Datos del servicios de gas (consumo)



Datos del servicio de luz (consumo)



Datos del grupo conviviente (ingresos familiares)



SEGMENTACIÓN ENERGÉTICA: LOS TRES GRUPOS QUE PUEDEN ANOTARSE

Para realizar la segmentación energética se establecieron tres grupos según sus ingresos, los mismos son:

Segmento de ingresos altos

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.



Tener 3 o más inmuebles.



Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Segmento de ingresos medios

Ingresos mensuales totales entre $ 99.677 y $ 348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 2 inmuebles



Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad



Segmento de menores ingresos

Ingresos netos menores a $ 99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC)

Poseer hasta 1 inmueble.



No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.