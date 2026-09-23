Mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial y con la firma del titular de ANSES Guillermo Arancibia, se establecieron tanto los incrementos para las prestaciones sociales, que serán del 1,66%, como los límites de ingresos familiares para acceder al SUAF en el mes de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó, además, los valores actualizados para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares correspondientes al décimo mes del año.

Cuáles son los topes de ingresos familiares del SUAF en octubre

El límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se conforma mediante la suma de todos los ingresos de los integrantes del núcleo familiar. De este modo, el tope para el SUAF quedó establecido $ 6.419.726.

No obstante, la resolución indicó que “la percepción de un ingreso superior a $ 3.209.863,00 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos”.

El SUAF forma parte de las prestaciones de ANSES.

Asimismo, la ANSES incluye dentro del SUAF las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y nacimiento.

Cuándo se paga el SUAF en octubre

Para el mes de octubre, ANSES abonará las prestaciones sociales del SUAF bajo el siguiente esquema:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.