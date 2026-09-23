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Para realizar un trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES), algunas gestiones requieren atención presencial y otras pueden completarse de manera online.

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Cómo solicitar un turno de ANSES para atención presencial

Para solicitar un turno y realizar trámites de ANSES de manera presencial en cualquiera de las oficinas del país, los usuarios deben ingresar en el sitio oficial del organismo y acceder a la sección Turnos: https://www.anses.gob.ar/turnos.

ANSES

Si el trámite requiere atención presencial, el usuario deberá seleccionar la opción “Solicitar un turno” e ingresar en el buscador el nombre de la gestión que necesita realizar. Luego, tendrá que completar sus datos personales, incluido el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, para avanzar con la solicitud.

A continuación, el sistema mostrará las oficinas disponibles y permitirá:

  • Buscar una oficina por localidad o provincia.
  • Seleccionar la sede donde se desea realizar el trámite.
  • Elegir una fecha y un horario entre las opciones disponibles.
  • Confirmar la solicitud y descargar el comprobante del turno.

Qué trámites de ANSES pueden hacerse sin ir a una oficina

Antes de solicitar un turno para la atención presencial, es importante tener en cuenta que algunas gestiones de ANSES pueden realizarse de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Estos trámites pueden gestionarse desde una computadora a través de mi ANSES o Atención Virtual, o desde un celular mediante la app Mi ANSES. Para acceder a estas opciones, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Según el listado oficial de ANSES, entre los trámites que pueden realizarse de manera online se encuentran:

  • Consultar recibo de haberes
  • Asignación por Prenatal
  • Asignación por Maternidad/Maternidad Down
  • Asignación por Matrimonio
  • Asignación por Nacimiento/Adopción
  • Autorización para el cobro de Asignación por Hijo con Discapacidad
  • Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
  • Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción
  • Cambio de obra social para trabajadores
  • Cambio medio de cobro jubilaciones y pensiones
  • Elegir medio de cobro asignaciones y programas
  • Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez
  • Presentar un certificado escolar

Cómo obtener la Clave de Seguridad Social

  1. Ingresar a mi ANSES la opción Creá tu Clave.
  2. Ingresar el CUIL, N° de Trámite del DNI y responder las preguntas de seguridad.
  3. Creá tu clave, ingresar una clave segura y fácil de recordar.
  4. Ya estás habilitado para realizar trámites y consultas desde la computadora o celular ingresando a mi ANSES o Atención Virtual.

Cabe destacar que algunas gestiones, como el acceso a aplicaciones corporativas, necesitarán una clave con nivel 3 de seguridad.

En esos casos, ANSES indica que la clave debe gestionarse presencialmente en una oficina, con DNI vigente y sin turno previo.