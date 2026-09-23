Para realizar un trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES), algunas gestiones requieren atención presencial y otras pueden completarse de manera online.

Cómo solicitar un turno de ANSES para atención presencial

Para solicitar un turno y realizar trámites de ANSES de manera presencial en cualquiera de las oficinas del país, los usuarios deben ingresar en el sitio oficial del organismo y acceder a la sección Turnos: https://www.anses.gob.ar/turnos.

ANSES

Si el trámite requiere atención presencial, el usuario deberá seleccionar la opción “Solicitar un turno” e ingresar en el buscador el nombre de la gestión que necesita realizar. Luego, tendrá que completar sus datos personales, incluido el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, para avanzar con la solicitud.

A continuación, el sistema mostrará las oficinas disponibles y permitirá:

Buscar una oficina por localidad o provincia.

Seleccionar la sede donde se desea realizar el trámite.

Elegir una fecha y un horario entre las opciones disponibles.

Confirmar la solicitud y descargar el comprobante del turno.

Qué trámites de ANSES pueden hacerse sin ir a una oficina

Antes de solicitar un turno para la atención presencial, es importante tener en cuenta que algunas gestiones de ANSES pueden realizarse de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Estos trámites pueden gestionarse desde una computadora a través de mi ANSES o Atención Virtual, o desde un celular mediante la app Mi ANSES. Para acceder a estas opciones, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Según el listado oficial de ANSES, entre los trámites que pueden realizarse de manera online se encuentran:

Consultar recibo de haberes

Asignación por Prenatal

Asignación por Maternidad/Maternidad Down

Asignación por Matrimonio

Asignación por Nacimiento/Adopción

Autorización para el cobro de Asignación por Hijo con Discapacidad

Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia

Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción

Cambio de obra social para trabajadores

Cambio medio de cobro jubilaciones y pensiones

Elegir medio de cobro asignaciones y programas

Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez

Presentar un certificado escolar

Cómo obtener la Clave de Seguridad Social

Ingresar a mi ANSES la opción Creá tu Clave. Ingresar el CUIL, N° de Trámite del DNI y responder las preguntas de seguridad. Creá tu clave, ingresar una clave segura y fácil de recordar. Ya estás habilitado para realizar trámites y consultas desde la computadora o celular ingresando a mi ANSES o Atención Virtual.

Cabe destacar que algunas gestiones, como el acceso a aplicaciones corporativas, necesitarán una clave con nivel 3 de seguridad.

En esos casos, ANSES indica que la clave debe gestionarse presencialmente en una oficina, con DNI vigente y sin turno previo.