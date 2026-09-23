Para realizar un trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina (ANSES), algunas gestiones requieren atención presencial y otras pueden completarse de manera online.
Cómo solicitar un turno de ANSES para atención presencial
Para solicitar un turno y realizar trámites de ANSES de manera presencial en cualquiera de las oficinas del país, los usuarios deben ingresar en el sitio oficial del organismo y acceder a la sección Turnos: https://www.anses.gob.ar/turnos.
Si el trámite requiere atención presencial, el usuario deberá seleccionar la opción “Solicitar un turno” e ingresar en el buscador el nombre de la gestión que necesita realizar. Luego, tendrá que completar sus datos personales, incluido el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, para avanzar con la solicitud.
A continuación, el sistema mostrará las oficinas disponibles y permitirá:
- Buscar una oficina por localidad o provincia.
- Seleccionar la sede donde se desea realizar el trámite.
- Elegir una fecha y un horario entre las opciones disponibles.
- Confirmar la solicitud y descargar el comprobante del turno.
Qué trámites de ANSES pueden hacerse sin ir a una oficina
Antes de solicitar un turno para la atención presencial, es importante tener en cuenta que algunas gestiones de ANSES pueden realizarse de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina.
Estos trámites pueden gestionarse desde una computadora a través de mi ANSES o Atención Virtual, o desde un celular mediante la app Mi ANSES. Para acceder a estas opciones, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Según el listado oficial de ANSES, entre los trámites que pueden realizarse de manera online se encuentran:
- Consultar recibo de haberes
- Asignación por Prenatal
- Asignación por Maternidad/Maternidad Down
- Asignación por Matrimonio
- Asignación por Nacimiento/Adopción
- Autorización para el cobro de Asignación por Hijo con Discapacidad
- Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
- Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción
- Cambio de obra social para trabajadores
- Cambio medio de cobro jubilaciones y pensiones
- Elegir medio de cobro asignaciones y programas
- Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez
- Presentar un certificado escolar
Cómo obtener la Clave de Seguridad Social
- Ingresar a mi ANSES la opción Creá tu Clave.
- Ingresar el CUIL, N° de Trámite del DNI y responder las preguntas de seguridad.
- Creá tu clave, ingresar una clave segura y fácil de recordar.
- Ya estás habilitado para realizar trámites y consultas desde la computadora o celular ingresando a mi ANSES o Atención Virtual.
Cabe destacar que algunas gestiones, como el acceso a aplicaciones corporativas, necesitarán una clave con nivel 3 de seguridad.
En esos casos, ANSES indica que la clave debe gestionarse presencialmente en una oficina, con DNI vigente y sin turno previo.