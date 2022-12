¿Sorpresa en un ballotage en 2023?: la encuesta que acentúa la incertidumbre en el segundo puesto

El 2022 se termina y cada vez está más cerca el inicio de la campaña para las elecciones del próximo año, donde se dirimirá quién será el presidente de los argentinos hasta 2027. Las principales coaliciones ya comienzan a diagramar quiénes irán por el cargo, y además se cuelan nuevas figuras que competirán por primera vez por llegar al Gobierno Nacional.

La posición que tomó Cristina Kirchner de bajarse de los próximos comicios puso en jaque al Frente de Todos (FdT) que necesita imponer un candidato competitivo en los ocho meses que restan para las PASO, pero desde la vereda de enfrente las cosas tampoco están tan claras: en Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta ya se muestra más en campaña que en gestión y Patricia Bullrich parece estar confirmada, pero se espera qué pasará con Mauricio Macri y si decide jugar.

Por afuera de estas dos coaliciones predominantes que gobernaron los últimos dos períodos está Javier Milei. El economista y ahora diputado que surgió como una sorpresa en 2021 ya está consolidado en el panorama político y pugna por un lugar en la competencia fuerte que los últimos años estuvo polarizada.

Con este panorama que parecía mucho más incierto hace tan solo un mes, la encuesta realizada por Managment & Fit revela que las expectativas de ganar en primera vuelta para cualquiera de estos candidatos son casi nulas y que tendrán que avanzar a un cerrado ballotage para ver quién llega al poder el 10 de diciembre próximo.

Un final apretado y un segundo lugar cabeza a cabeza

La consultora que conduce Mariel Fornoni consultó a los participantes "¿Qué espacio político cree que tiene más posibilidades de ganar la elección?" y los resultados fueron más parejos de lo que se preveían en la previa si los comicios fueran ahora.

En primer lugar quedaría JxC pero con un escaso 29,1% con un voto preponderante entre los varones y entre los que tienen un "nivel educativo alto" mientras que no muestra una diferencia en los rangos etarios.

A ese porcentaje que conseguiría la coalición opositora se le pegarían bastante cerca, aún más entre ellos, el FdT y La Libertad Avanza, el partido de Milei. Entre ellos tan solo hay una diferencia de 0,7%, un virtual empate técnico que entra en los márgenes de error que asegura tener el estudio con un 2,1%.

Cristina Kirchner no iría por su tercer mandato como presidenta

Esta diferencia entre quienes podrían pelear el ballotage es una de las principales luchas que configuraron desde el liberalismo, quienes hace meses aseguran que pelean por el segundo puesto para dejar al kirchnerismo en el último lugar del podio, algo impensado tras las últimas elecciones pero que según el estudio de M&F podría ocurrir.

La imagen de los candidatos

Como el Fdt aún no tiene configurado ningún candidato concreto y el principal caudal de votos lo tiene Cristina Kirchner que ayer dijo estar "proscripta" por la justicia, JxC tiene el principal problema de, tras unas PASO, poder canalizar los electores dentro del espacio.

El dirigente con mejor diferencial de imagen entre positiva y negativa -y el único que no empieza con el signo menos- es Larreta, pero su fuerte está en la respuesta "regular", canaliza pocos votos propios. Los siguientes están emparentados con una rama más liberal económica/conservadora política: segundo se destaca José Luis Espert, tercera Bullrich y cuarto Milei, quién es el mejor en la imagen "muy buena" con 20,6%.

Lo importante que será Espert para llevar votos desde su candidatura a gobernador en Provincia de Buenos Aires para Milei también lo será la simbiosis que logren Larreta y Bullrich dentro de JxC para canalizar los votos de uno u otro en el candidato que supere esa interna.

Espert y Milei, los candidatos liberales que jugarán en 2023

En el Frente de Todos el panorama aparece complejo: los principales referentes están en las últimas posiciones del relevamiento. Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Fernández, Alberto Fernández y Máximo Kirchner van del puesto doce al dieciséis y no parecen surgir otras posibilidades fuertes que no salgan de este quinteto para ir por la presidencia en 2023. En primer término, deben al menos pelear por no caer ante las nuevas opciones liberales que buscan copar el segundo puesto.