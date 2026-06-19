La última encuesta de Equipos Consultores refleja un vuelco en la percepción ciudadana sobre la gestión de Mario Bergara como intendente de Montevideo: 52% de la población del departamento desaprueba su gestión, 26% la aprueba, 15% ni aprueba ni desaprueba y 7% dijo no saber o prefirió no contestar.

Los datos muestran una caída sostenida de la aprobación desde su asunción. En agosto de 2025, Bergara registraba 49% de aprobación, 21% de desaprobación y 30% de opiniones neutras. En los meses siguientes la aprobación se fue erosionando: 40% en octubre, 31% en noviembre, 28% en febrero y 26% en abril.

En sentido inverso, la desaprobación escaló de 21% en agosto a 23% en octubre, 33% en noviembre, 37% en febrero y finalmente 52% en abril. Paralelamente, las opiniones neutras —que inicialmente eran un tercio del electorado— se redujeron a 22% en abril.

La tendencia sugiere un desplazamiento de votantes desde posiciones neutras y aprobatorias hacia la desaprobación.

Ese cambio puede obedecer a factores concretos de gestión, eventos puntuales, percepción sobre servicios urbanos o expectativas incumplidas; la encuesta no atribuye causas específicas. La fuerte reducción de la franja neutra también indica que la opinión pública se volvió más polarizada sobre la administración municipal.

Para el gobierno departamental, el resultado constituye una señal de alerta política: una desaprobación mayoritaria dificulta la implementación de agendas amplias y puede debilitar el posicionamiento electoral y la negociación con actores locales.

En el plano político, la intendencia deberá evaluar medidas de comunicación, cambios en políticas públicas visibles y acciones concretas que reviertan la percepción negativa si pretende recuperar respaldo antes de futuros hitos electorales o administrativos.

Por ahora, los números muestran un desplazamiento claro de la evaluación ciudadana en menos de un año y medio: de una mayoría aprobatoria a una mayoría de desaprobación, con implicancias tanto administrativas como políticas para la gestión de Bergara.