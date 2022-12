La encuesta que pone contra las cuerdas al kirchnerismo: qué pasará en las elecciones si se baja Cristina Kirchner

Luego de la condena que sufrió por la Causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo en una transmisión posterior que no será candidata para el 2023, pero una encuesta muestra el descredito que tiene esta afirmación entre los votantes y las pocas chances que tiene de consolidarse otro candidato de la coalición.

Alberto Fernández, Axel Kicillof, Eduardo Wado De Pedro y la chance de que tal vez se sume Sergio Massa pueden ser algunas de las posibilidades que surjan dentro del Frente de Todos en la búsqueda de un presidenciable para el próximo año, pero canalizar los votos que provee Cristina y sumar nuevos no será una tarea sencilla.

La encuesta que realizó D'Alessio IROL/Berensztein se titula "Cristina se baja de la carrera presidencial" y es un relevamiento online sobre cómo impactó en el electorado la decisión de la vicepresidenta.

El Indec y Sergio Massa explican el sorprendente dato de inflación: las razones oficiales de la baja



"Dientes apretados" y "piñas" a mitad de año: las predicciones de Carlos Melconian para el 2023



La mayoría, el 61% de los participantes del informe, no cree que sea una decisión definitiva y que " es susceptible a cambiar ante un operativo clamor ". Tan solo el 26% consideró que es irrevocable, por lo que las expectativas de que Cristina aun juegue en las urnas complican la consolidación de un nuevo candidato para el próximo año.

El Frente de Todos de cara al 2023: quiénes jugarán en reemplazo de Cristina

Los seis años de prisión aún deben ser confirmados por varias instancias judiciales para que se hagan efectivos pero el anuncio de Cristina Kirchner de que no buscará fueros ni cargos el próximo año ya causó estupor en la coalición gobernante, sobre todo por cómo salió el poder delegado de la actual gestión.

D'Alessio IROL/Berensztein preguntó el por qué Cristina no sería candidata para los participantes del estudio y la respuesta fue mayoritaria además de dura: "Porque iba a perder de todas formas" juntó el 48% de las opiniones.

El 14% consideró que lo hace porque "la altera haber sido condenada" y el 8% cree que quiere ir presa y volver como hizo Lula Da Silva en Brasil, algo que tendrá que esperar porque las apelaciones deben llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y este cuerpo no dispone de plazos para resolver.



"Asco, odio y tristeza": la encuesta que muestra la profundidad de la grieta en la Argentina



¿Larreta vs Milei?: la encuesta que muestra qué candidato tiene mejor imagen en cada provincia



Cuál será el futuro del Frente de Todos

A un año para que comience un nuevo período presidencial las dos coaliciones más grandes como son el FdT y Juntos por el Cambio tienen dos problemas distintos: mientras los oficialistas buscan reemplazo para encabezar la lista, los opositores siguen la disputa por quién lo hará.

En la encuesta que se presentó, se les consultó a los 600 participantes si el peronismo y el Frente de Todos podrán consolidar un nuevo candidato en los meses que quedan para las primerias y luego las generales, en lo que el 55% ve que esa situación es poco probable o imposible.