Sobrecargos: el Gobierno niega que el FMI haya rechazado una baja de tasas

Un artículo de la agencia Bloomberg alertó sobre el supuesto rechazo por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) a una solicitud de Argentina para bajar las sobretasas o sobrecargos. Desde el Gobierno salieron a desmentir la información e indicaron que "no tiene sustento".

Fuentes cercanas a la negociación aclararon que se trató de una consulta informal donde no se esperaba una definición y no dan por muerto el intento oficial de bajar el costo del financiamiento. En ese marco, esperan que se trate antes de fin de año de forma oficial.

Bloomberg dio a conocer el pedido que se trató hace un mes en una reunión de la junta del FMI. "El directorio rechazó una propuesta para discutir el alivio temporal de los llamados sobrecargos, según personas con conocimiento directo del asunto ", indicó la agencia.

La reunión de directorio se realizó en septiembre y se trató de una consulta informal sobre la reducción de sobrecargos. Fuentes cercanas a la negociación aseguraron que el tema tiene aceptación incremental dentro del FMI. De las 24 sillas que analizaron el pedido, 16 habrían apoyado, indicaron aunque sin detallar cuánto representaría ese apoyo en términos de peso para que la decisión avance.

Se prevé que el Fondo podría analizar el tema hacia mediados de diciembre en una reunión formal para revisar la política de sobrecargos, indicaron fuentes cercanas a la negociación.

Fuentes oficiales indicaron que se trata de "una nota sin sustento y sin fuentes. Lo que dice el cable de Bloomberg no tiene sustento alguno, inclusive no presenta fuentes. En esa misma nota dice que el FMI manifestó que no hay definiciones".



En el Gobierno recordaron que la estrategia se enfoca en la negociación de la baja de los sobrecargos a través del G20 que se reúne también esta semana en Washington DC .

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya está en la capital de los Estados Unidos. Fue recibido en el aeropuerto por el embajador Jorge Argüello y se encaminó después a la embajada para mantener encuentros técnicos con los representantes del FMI.

De las reuniones participaron el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce y el representante de Argentina ante el FMI Sergio Chodos, mientras que del lado del Fondo estuvieron la vicedirectora para el Hemisterio Occidental, Julie Kozack y el director del staff Argentina, Luis Cubeddu.

en la agenda del g20

El objetivo del Gobierno es que la baja de sobrecargos se discuta esta semana y se mantenga en la agenda para el encuentro de presidentes del G20 a fin de mes en Roma . Allí, se espera que la baja de tasas forme parte del comunicado final de la reunión del G20 bajo la presidencia italiana.

En esa mención en el comunicado, el G20 debería instar al FMI a convocar a un encuentro de directorio formal para tratar la baja de sobrecargos, que para la Argentina representan u$s 1000 millones extra por año. Esa reunión debería darse antes de fin de año.

Si bien el presidente Alberto Fernández indicó que se esperaba esa reducción para cerrar el acuerdo con el FMI, las negociaciones buscan dejar la puerta abierta para beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones, ya sea de plazos o tasas futuras.

QUÉ SON LOS SOBRECARGOS del fmi

Por el acuerdo extraordinario de Stand By firmado en 2018 por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, bajo la gestión de Mauricio Macri, la Argentina paga una tasa del 3%, mientras que los créditos regulares del organismo van del 1 al 2%. Ahora el Gobierno busca un EFF que va de 4 a 10 años con pagos en 12 cuotas semestrales iguales más intereses.

"El costo de endeudamiento está vinculado a la tasa de interés de mercado del FMI, conocida como la tasa básica, que equivale a la tasa de los Derechos Especiales de Giro (DEG) más 100 puntos básicos, o 1 punto porcentual", detalla el FMI.