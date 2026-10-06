En esta noticia El cruce de Grabois con el oficialismo

Mientras la oposición en Diputados busca juntar el número para lograr la próxima semana voltear el DNU 70/2023 que permite la extranjerización de la tierra, vuelve a reunirse el plenario de Comisiones que tiene a su cargo tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Este mismo espacio terminó la semana pasada envuelto en polémica por insultos cruzados entre Juan Grabois y el oficialismo. Qué se puede esperar.

Si bien en un primer momento el oficialismo no había habilitado oradores, este martes a las 15:30 horas comenzarán los invitados de la oposición, incluido los excombatientes del CECIM La Plata.

Esto llega tras el escándalo que obligó a levantar la primera reunión la semana pasada. Asimismo, el oficialismo presentó un pedido para expulsar a Juan Grabois de la Cámara de Diputados por su comportamiento durante el encuentro.

Voces de la oposición descartaron que este martes ocurra una situación similar , ya que los invitados son más alineados con el peronismo y el radicalismo opositor. Sin embargo, recordaron que mañana acudirá al plenario María Irrazabal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica y autora del proyecto.

“Esa situación va a ser más tensa”, reconocieron.

La reunión de este martes será encabezada por Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa; Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal; y Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores.

El cruce de Grabois con el oficialismo

El antecedente inmediato del plenario es la reunión del miércoles pasado, que terminó levantada luego de una serie de cruces entre Grabois y diputados de La Libertad Avanza.

El primer episodio se produjo mientras exponía Myriam Bregman, cuando el libertario Jairo Guzmán interrumpió en reiteradas oportunidades a la diputada del Frente de Izquierda . Luego de dicho episodio, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, se levantó y fue hacia Guzmán, en un intercambio que terminó con forcejeos y la intervención de otros legisladores.

Después, el diputado tuvo otro enfrentamiento con el tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza. El cruce incluyó insultos y requirió nuevamente la intervención de otros diputados para separarlos.

La reunión continuó hasta que Grabois volvió a tomar la palabra y protagonizó un nuevo intercambio con la conducción del plenario. Luego de que Juliana Santillán lo interrumpiera, el diputado la llamó “tontita” y también cuestionó a Zapata, quien ordenó cortar su micrófono y finalmente levantó la reunión.

A raíz del episodio, además del pedido de expulsión, quedaron presentados otros proyectos para promover un procedimiento disciplinario contra Grabois y reclamar el respeto del decoro parlamentario.

Quiénes exponen este martes

Entre los primeros expositores estarán Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM La Plata; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini, especialista en Ciencias Sociales y Estudios Internacionales; y Sergio Eissa, doctor en Ciencia Política.

También fueron convocados Raúl Gustavo Ferreyra, abogado y profesor de la UBA; David Angueira, intendente de Punta Indio; Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; Mariana Altieri, politóloga y doctora en Ciencias Sociales; y Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

La nómina se completa con Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística; Fernando Morales, perito naval y representante de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Excombatientes del Atlántico Sur. La jornada reunirá así a especialistas, exfuncionarios, referentes de organismos vinculados a Malvinas y representantes de excombatientes.