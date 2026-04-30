El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró este miércoles que los dos diputados del sector no votarán “ningún cambio” al sistema previsional que, a su entender, contravenga lo decidido por la ciudadanía en el plebiscito de octubre de 2024. En esa consulta se rechazó, entre otras propuestas del PIT-CNT y sectores del Frente Amplio, la eliminación de las AFAP. “Hemos dicho desde el primer día que aquellos aspectos que se propongan y que en cierta forma desconozcan lo que votó la ciudadanía en octubre de 2024, no lo vamos a acompañar”, manifestó Manini en rueda de prensa. Añadió que los resultados de las urnas deben ser modificados solo mediante un nuevo pronunciamiento popular y no por ley. El exsenador señaló además que, aunque coinciden en la necesidad de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad y en la idea de unificar aportes, difieren en eliminar la exigencia de contraprestación ante mayores apoyos económicos. “La contraprestación no se puede perder, no podemos transformar esto en una suerte de mendicidad institucionalizada”, sostuvo. Manini concluyó reiterando su postura: “Si nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre de 2024, ya le adelanto que no lo vamos a votar”.