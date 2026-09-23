“La uso para rascarme el ombligo”: qué dijo el diputado acusado de drogarse en el recinto.

Una insólita situación se volvió escándalo en el mundo de la política argentina cuándo se acusó al diputado provincial Juan Manuel Rossi de consumir drogas durante una sesión legislativa. Ahora, el legislador del Partido Socialista de Entre Ríos realizó su defensa y acusó a la oposición de una “operación berreta”.

Rossi negó por completo las acusaciones y apuntó contra el kirchnerismo, acusándolos de operar en su contra. Incluso, les propuso realizarse un examen toxicológico si ellos dan explicaciones sobre causas de corrupción en Entre Ríos.

“Es una birome”: la explicación de Rossi por el video viral

Juan Manuel Rossi utilizó sus redes sociales para negar y dar explicaciones por la acusación que se le hizo de consumir drogas en plena sesión legislativa. “En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, argumentó el diputado provincial de Entre Ríos.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.

Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer… pic.twitter.com/6snmQ3NJok — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026

La polémica comenzó después de que se difundieran imágenes del legislador durante una sesión de la Cámara de Diputados entrerriana dónde se lo ve hacer un movimiento con las manos hacia su estómago y luego hacia su rostro. A partir de este material, usuarios realizaron interpretaciones que incluían tal acusación.

Rossi acusó al kirchnerismo por una operación en su contra

Por este suceso, el diputado aseguró que es “víctima de una operación en redes” en donde intentan dañar su imagen. “Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, aseguró.

“Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos”, propuso Rossi y sentenció: “Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”.