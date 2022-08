Sin planes sociales en CABA para familias que no manden los chicos al colegio: todos los detalles

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara una quita de planes sociales a las familias cuyos hijos no vayan al colegio con la asistencia reglamentaria del 85% por bimestre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre los cambios que afectarán a más de 100.000 individuos .

En este sentido, en conferencia de prensa el funcionario repasó el avance del plan educativo porteño que su gestión viene desarrollando y catalogó como una "condición básica" que los chicos vayan a la escuela.

"El 30% de los alumnos tuvo más de cinco faltas en el último mes, e incluso hay varios casos de chicos que asisten a clases sólo tres de los cinco días de la semana", informó Larreta, e instó: "Los chicos tienen que ir a clase todos los días, esto es una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias".

Es por esto que, tal como indicó el jefe de Gobierno, a partir de este martes se van a "redefinir los criterios de lo que significa ser alumno regular": ya no implicará únicamente estar matriculado, sino que se deberá cumplir con una "asistencia mínima del 85% cada bimestre".

"La evaluación de la regularidad va a ser cada dos meses, no vamos a esperar a fin de año para ver si el chico fue regular o no, ya es tarde", subrayó Larreta, explicando además que no se podrán superar las 25 faltas totales por año.

A raíz de esto, se generará un cambio en la política social, con impacto en el programa "Ciudadanía Porteña": "Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a de dejar de percibir el adicional por hijo del programa", anunció el referente de Juntos por el Cambio.

LOS DETALLES DE LA QUITA DE PLANES SOCIALES EDUCATIVOS

La decisión surge ante el cambio de concepto de "alumno regular" establecido por el Ministerio de Educación porteño a cargo de Soledad Acuña: ahora, quiénes asistan a menos del 85% de las clases cada bimestre perderán su constancia y, por ende, la asistencia económica del programa social "Ciudadanía Porteña".

Tal como especifican desde el Gobierno de la Ciudad, "el plan Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso de los hogares en situación de vulnerabilidad" y se entrega a través de una tarjeta precargada "que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar".

Este posee dos asistencias adicionales al haber básico del programa: un extra para las familias con niños en sus primeros meses de vida y otro para apuntalar la asistencia escolar regular en los menores de 18 años. Este último bono será sobre el que impactarán los cambios anunciados por Rodríguez Larreta.

Por cada niño que asiste al colegio en el hogar, el plan otorga un desembolso extra de $ 5.256 para las familias pobres y de $ 7884 para las indigentes. En promedio, cada grupo familiar recibe unos $ 15.722 mensuales.

Ahora, a raíz de la Resolución N° 3732/MEDGC/22 publicada el pasado 1° de agosto en el Boletín Oficial porteño, se endurecerán los requisitos para acceder y mantener el plan, con auditorías más estrictas y frecuentes, realizadas cada dos meses y no una sola a fin de año.

Según aclara un comunicado difundido este lunes por el Gobierno porteño, "quienes pierdan la condición de alumno regular podrán recuperarla luego de haber asistido un mínimo del 85% de los días efectivos de clases en el siguiente bimestre y una vez que hayan podido abordar los contenidos dictados en su ausencia".

Además, cabe resaltar que los estudiantes que pierdan la condición de alumno regular un bimestre igualmente deberán seguir asistiendo a clases y estos mantendrán siempre su matriculación. Así, la condición de "estudiante libre" por inasistencias dejará de existir.

Frente a esto, a partir de septiembre desde la Ciudad comenzarán a comunicarse con los padres que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos para rectificar la situación: "Cuando detectamos que un chico no está yendo a clase el primer objetivo es que vuelva al aula", explicó el jefe de Gobierno.

Es por esto que el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Humano de la Ciudad trabajarán en conjunto con los colegios y las familias para conocer la situación personal y el por qué de la inasistencia de los chicos a la escuela, y modificar la situación.

"Si después de todo esto la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a la escuela, después de tres meses se va a dar de baja el componente adicional", explicó Larreta, remarcando que, además, "si a los seis meses tampoco se reincorpora el alumno se va a suspender la totalidad del plan".



"Por eso, aun si después de la baja los chicos vuelven a la escuela, estos recuperan la asistencia y se recupera el plan", sumó el referente del PRO.



Además, Larreta concluyó instando al Gobierno Nacional a que analice su propuesta aplicada por ahora en Ciudad "y tome una medida como esta", ya que "está previsto en los planes sociales nacionales esta contraprestación pero hay que hacerla cumplir".

Cabe resaltar que, como última instancia, "en los casos donde se presuma la vulneración del derecho a la educación de un estudiante debido a inasistencias injustificadas, llegadas tarde o retiros anticipados, y habiendo perdido comunicación con el adulto responsable, la escuela dará intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

El programa Ciudadanía Porteña llega a 41.669 hogares e impacta en 100.057 personas en total, siendo 23.686 de estas menores de 18 años. Ahora, estos mantendrán el beneficio de la tarjeta precargada para comprar alimentos y productos de consumo masivo solamente si sostienen la asistencia escolar exigida.

LAS CLAVES DE LA NUEVA MODIFICACIÓN PORTEÑA, PUNTO POR PUNTO

Se modificará el concepto de "alumno regular" : ya no se referirá al menor matriculado en un colegio, sino a quienes mantienen la asistencia .

: ya no se referirá al menor matriculado en un colegio, sino a quienes . Ahora, la asistencia reglamentaria será del 85% por bimestre , o de 25 faltas en todos el año, y quienes cumplan con esto calificarán como alumnos regulares.

, o de 25 faltas en todos el año, y quienes cumplan con esto calificarán como alumnos regulares. El Gobierno porteño auditará las asistencias cada dos meses , no a fin de año como solía hacerse.

, no a fin de año como solía hacerse. Los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano de la Ciudad se comunicarán con las familias en falta para conocer las razones de cada caso y también se trabajará con los colegios.

y también se trabajará con los colegios. En el caso de los beneficiarios del programa "Ciudadanía Porteña" para hogares en situación de pobreza e indigencia, el extra por asistencia escolar de los menores de 18 años se dejará de pagar si los niños no cumplen con el 85% dentro de los tres meses de detectada la irregularidad.

para hogares en situación de pobreza e indigencia, el extra por asistencia escolar de los se dejará de pagar si los niños no cumplen con el 85% dentro de los tres meses de detectada la irregularidad. Si a los seis meses tampoco se reincorpora el alumno, se va a suspender la totalidad del plan "Ciudadanía Porteña".

En última instancia, a falta de respuesta de la familia, la escuela dará intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

TÉRMINOS PARA TRAMITAR LA CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

A partir de ahora, en el primer bimestre, las conducciones escolares podrán extender la constancia de alumno regular después de la primera semana de clases. Luego de este periodo (y siempre estando dentro del primer semestre), las conducciones deberán constatar que el estudiante no haya perdido la regularidad al momento de su solicitud.

En los casos donde la constancia se solicite en los siguientes bimestres, deberá emitirse según el cómputo de asistencias correspondiente al bimestre anterior al que se efectúa la solicitud. La constancia de alumno regular tendrá vigencia durante el bimestre en que haya sido emitida.