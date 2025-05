Economía prepara una jugada excepcional para sumar reservas y no comprar dólares

El equipo económico sostiene que no comprará reservas hasta que el dólar se ubique en el piso de la banda, esto es, abajo de los $1000. Entre las alternativas que manejan, se encuentra la emisión de títulos públicos.

El director del Banco Central y asesor del Ministerio de Economía, Federico Furiase, deslizó que se podría hacer a través de la emisión de títulos a través del Tesoro.

"El objetivo principal es sostener la desinflación. Por eso sostenemos que dentro de la banda el objetivo es no emitir, mantener la cantidad de dinero fija. Como la economía necesita remonetizarse, tarde o temprano va a ir al piso de la banda. Pero hay otras herramientas por las que el Central puede acumular dólares sin necesidad de ir al piso como por la cuenta capital, entrada de dólares de organismos internacionales, colocaciones del Tesoro, etc", explicó Furiase en el programa que tiene en el canal de streaming Carajo junto a los otros dos asesores del Palacio de Hacienda, Felipe Núñez y Martín Vauthier.

Núñez agregó que una alternativa es que el Tesoro emita "un bono en pesos contra dólares, o un bono en dólares contra pesos para juntar reservas".

"Habiendo hecho el acuerdo con el FMI, con un nuevo esquema cambiario robusto, con la recapitalización del Central, con los dólares que ya tiene, no hay urgencia para que el Central compre dólares, independientemente de si va o no al piso. Macroeconómicamente no vemos esa necesidad", concluyó Núñez.

Las alternativas planteadas por los tres asesores abren distintos escenarios. Respecto de la cuenta capital, existen dos posibilidades. "Por cuenta capital se refieren básicamente a endeudamiento vía mercado de capitales o entrada de Inversión Extranjera Directa, pero básicamente endeudamiento, que Argentina emita deuda en dólares y venga un Blackrock y se la compre", explicó Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial.

El endeudamiento a través del mercado de capitales fue desestimado por el propio Núñez, quien aclaró dichos suyos que circularon en la semana: "Yo no dije que no vamos a salir al mercado este año, digo que probablemente no suceda porque el riesgo país todavía no da".

En este mismo sentido, desde 1816 advirtieron que si bien no les preocupa el cumplimiento de las metas, "el mercado internacional parece renuente a financiar al Estado mientras no se acumulen divisas en el Central".

La otra alternativa serían las inversiones. Si bien una posibilidad son las que ingresen a través de inversiones en la economía real o través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), otra alternativa son los capitales que podría entrar a hacer inversiones financieras, que el Banco Central habilitó el mes pasado y que deberán quedarse al menos seis meses en el país.

La entrada de dólares de organismos internacionales, tanto el FMI como el BID o la CAF no se cuentan dentro de las reservas del Banco Central, pero si se consideran los fondos obtenidos por mecanismos de REPO, como el que ya había negociado el Gobierno por u$s 1000 millones.

Por último, la emisión de títulos a través del Tesoro. La alternativa principal sería emitir bonos en pesos que se suscriban en dólares. Esto le permitiría al Tesoro hacerse con dólares sin necesidad de emitir ni comprarlos en el mercado libre de cambios.

El traspaso podría hacerse nuevamente a través de la cancelación de Letras Intransferibles, al igual que se hizo con los fondos del FMI. Según estimaron desde Vectorial, quedan aún en el patrimonio del Banco Central u$s 55.700 millones en estos instrumentos, con vencimientos entre 2029 y 2034.

El desafío y el foco puesto en las reservas responde a que el Banco Central debe sumar u$s 5000 millones en los próximos 40 días para cumplir con la primera revisión del FMI, a la que está sujeto un desembolso por u$s 2000 millones.

Para septiembre debe sumar u$s 10.000 millones mientras que para fin de año debe sumar u$s 17.000 millones.