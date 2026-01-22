Se despiden dos trenes de larga distancia muy usados en Argentina: cuál fue el motivo. Foto: Trenes Argentinos

Dónde no viajar este verano: el informe que revela el colapso de las rutas nacionales

En esta noticia Asume un nuevo secretario de Transporte: quién es el reemplazo de Luis Pierrini

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó este miércoles la designación de nuevas autoridades en las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno.

Según informó la cartera que conduce el área, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, la compañía responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. En tanto, Fabián González fue designado presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, la empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.

Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sistema ferroviario nacional: inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó distintos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la empresa. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo, con conocimiento integral del funcionamiento del sistema.

Por su parte, González es abogado de profesión e integra el directorio de la compañía desde abril de 2025. Se desempeñó recientemente como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones. Además, cuenta con experiencia en el ámbito judicial, donde actuó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las designaciones se producen tras las renuncias de Gerardo Boschín, quien estaba al frente de Trenes Argentinos Operaciones, y de Leonardo Comperatore, presidente saliente de Trenes Argentinos Infraestructura.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en un contexto de emergencia, con el objetivo de fortalecer la gestión, mejorar los procesos operativos y garantizar la seguridad y la continuidad del sistema ferroviario nacional.

Asume un nuevo secretario de Transporte: quién es el reemplazo de Luis Pierrini

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Y confirmó que, en su reemplazo, asumirá Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).