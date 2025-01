Sigue el debate por la deuda pública: ¿subió o bajó?

Mientras el Gobierno sostiene que alcanzó una reducción de la deuda, analistas aclaran que en realidad se trata de un incremento en más de u$s 90 mil millones.

El Ministerio de Economía informó que el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a u$s 466.686 millones.

En paralelo, al difundir el resultado fiscal, el Palacio de Hacienda sostuvo: "Vale destacar que el resultado fiscal del 2024 se obtuvo con una deuda flotante en línea con la del cierre del 2023 en términos nominales, esto es, con una reducción real de la misma del 52%".

Mientras el Gobierno sostiene la reducción de la deuda, analistas considera que lo que se dio fue un incremento de la deuda.

Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria, consideró: "A fines del 2024 la deuda pública nacional bruta llegó a un máximo histórico de u$s 466 mil millones, con un aumento de u$s 95 mil millones en el año, y de u$s 40 mil millones respecto a noviembre de 2023. Estos son los datos oficiales, ahora resten y sumen lo que quieran".

Uno de los cuestionamientos a esa estimación era que no se incluyera la deuda del Banco Central, dato que no es incluido en el informe elaborado por el Ministerio de Economía.

Fue el analista Christian Buteler quien si incluyó en sus cálculos la deuda del Banco Central. De sus estimaciones se desprende que la deuda consolidada subió u$s 73.224 millones en el año.

Esto se debe a que en diciembre de 2023 la deuda del Tesoro ascendía a u$s 370.664 millones y la del Banco Central a u$s 32.092 millones, lo que arrojaba un total de u$s 402.756 millones. La estimación de Buteler fue realizada al tipo de cambio oficial de ese entonces.

Deuda consolidada Tesoro + BCRA



Diciembre 2023

Tesoro u$s 370.664 millones

BCRA u$s 32.092 millones

Total u$s 402.756 millones



Diciembre 2024

Tesoro u$s 466.686 millones

BCRA u$s 9.294 millones

Total u$s 475.980 millones



A diciembre de 2024, la deuda del Tesoro ascendía a u$s 466.686 millones, mientras que la del Banco Central había retrocedido a u$s 9.294 millones, lo que arrojó un total de u$s 475.980 millones.

"El traslado de la deuda del BCRA al Tesoro ocurrió en el 2024 por lo tanto para evaluar la variación de la deuda consolidada en el 2024 no es necesario tomar noviembre 2023, se puede tomar diciembre 2023 a diciembre 2024", agregó el analista.

Un cálculo diferencial ofreció Salvador Di Stefano, analista económico, quien para noviembre de 2023, previo a la devaluación que aplicó el Gobierno de Javier Milei a días de asumir y que duplicó el valor del dólar oficial, la deuda del Tesoro ascendía a u$s 422.826 millones y la del Banco Central a u$s 65.189 millones, lo que arrojaba un total de u$s 488.015 millones.

Así, Di Stefano señala un recorte de u$s 14.949 millones.

Desde Libertad y Progreso sostuvieron que la deuda pública bruta consolidada sufrió un recorte de u$s 24.798 millones contra noviembre de 2023, equivalente a un 5% del total medido en dólares.

Esto responde a que al Tesoro le atribuyen compromisos de deuda por el equivalente a u$s 425.556 millones, mientras que a la deuda remunerada del Banco Central, otros u$s 66.078 millones, lo que arroja un total de u$s 491.634 millones.

Si bien señalan que se debe considerar la deuda bruta del Tesoro, agregan que el análisis es incompleto porque "entre noviembre de 2023 y diciembre del 2024, la deuda del Tesoro aumentó en US$41.130 millones, pero la del BCRA se redujo en US$65.927 millones, lo que permitió también sanear a la autoridad monetaria y bajar la inflación".

La explicación que dio Libertad y Progreso incluye la emisión monetaria y la deuda para financiar al Tesoro.

"El Central emitía pesos para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas, y luego los retiraba de circulación emitiendo deuda que pagaba intereses con el sistema financiero. Hacia finales del 2023, el BCRA que debía emitir el equivalente al 24% la base monetaria por mes solo para pagar los intereses de su deuda", explicaron desde la organización.

"Para resolver esto, el Tesoro equilibró sus cuentas públicas y, además, asumió la deuda que el BCRA había tomado a cuenta para financiarlo. Este movimiento, que se hizo canjeando los Pases Pasivos del BCRA por Letras Fiscales de Liquidez (LeFis), explicó un aumento de la deuda del Tesoro como contrapartida de la eliminación de la deuda remunerada de la autoridad monetaria. Esto eliminó la emisión para el pago de intereses, un paso clave para reducir la inflación", agregaron.

Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso, analizó que el problema de mirar solo la deuda del Tesoro ignora el déficit que acumuló el mismo y que se puso "en otro lado".

"En Argentina, el Banco Central siempre financió a los gobiernos de turno, y como tenian enormes excesos de déficit, parte de lo que transfería el Central al Tesoro lo tomaba del mercado a través de deuda, aparte de la emisión", explicó Abraham.

El especialista agregó que si se toma solo la del Tesoro se deja afuera toda esa deuda que el Banco Central tomó para el financiamiento del Tesoro.