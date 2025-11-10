En esta noticia Cuánto necesita una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dará a conocer la cifra de inflación del mes de octubre y los datos de las canastas básica familiar y total, con los que se determina qué porcentaje de la población logra cubrir sus necesidades primarias.

En ese sentido, es fundamental conocer cómo evoluciona el ingreso y los gastos de la población.

Para la inflación, los especialistas del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora cada mes el Banco Central (BCRA), esperan que se ubique alrededor del 2,2% en octubre.

¿Cuánto necesita una familia para ser clase media?

La canasta básica total (CBT), además de alimentos, incluye varios gastos del hogar, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que define la “línea de pobreza”. Según los últimos datos oficiales, este indicador subió 1,4% en septiembre respecto al mes anterior, es decir, que aumentó por debajo de la inflación de ese periodo.

Así, una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $ 1.176.852 para no ser pobre. Ese mismo hogar, formado por dos adultos y dos menores, requirió $ 527.736 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.

Por último, un hogar de cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.237.789 para no caer en la pobreza y $ 555.063 para no ser parte del listado de indigentes. Este miércoles 12 se conocerán los datos correspondientes al mes de octubre, que impactan en noviembre.

Cuánto necesita una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Esta semana también hay expectativa por el índice de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo miércoles 12 se lo dará a conocer. Para ser considerada una familia de clase media es necesario tener un ingreso familiar total y mensual de al menos 1,25 veces la Canasta Básica Total y no alcanzar 4 veces la CBT del Sistema de Canastas de Consumo.

Este monto corresponde a una familia compuesta por una mujer y un varón de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años. Según el último dato, que corresponde al mes de septiembre, se estimó que una familia tipo propietaria necesita ganar al menos $ 1.997.377 para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Shutterstock

Los hogares que ganen más de $ 6.391.608 forman parte del grupo de los “acomodados”. Es importante considerar que el informe no tiene en cuenta para sus cifras de gastos mensuales el costo del alquiler de una casa o departamento, en el que incurre poco más de un tercio de los hogares que viven en la ciudad de Buenos Aires.