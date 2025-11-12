El impacto de la pobreza en México

Al mismo tiempo que la inflación de octubre, el INDEC publicó este miércoles a las 16 los datos de canasta básica correspondientes al décimo mes del año. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $ 1.213.799 para no ser considerada pobre .

En tanto, un grupo familiar de tres integrantes, debió tener ingresos por $ 966.325 para no caer bajo el umbral de la pobreza, mientras que para cinco personas esta cifra aumenta a $ 1.276.649.

Además, los datos oficiales muestran que la Canasta Básica Total -que marca la línea de pobreza- subió 3,1% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 18,5% en lo que va del año y 23% a nivel interanual.

La canasta básica registró un aumento del 3,1% respecto a septiembre.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que determina la línea de indigencia- tuvo un incremento del 3,1% mensual para alcanzar así los $ 544.304 en una familia de cuatro personas.

Esta canasta acumula un alza del 21,1% en 2025 y del 25,2% en comparación con junio de 2024.

En detalle, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos de $ 433.330 para no cae directamente en la indigencia.

Por su parte, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 544.304 para no traspasar el umbral de la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 572.488 para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina.

La inflación de octubre fue del 2,3%: es la más alta desde abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este miércoles el dato de inflación de octubre, que fue del 2,3% y acumula un 31,3% en los últimos 12 meses.

En lo que va del año, en tanto, la variación es del 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).