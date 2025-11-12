Cuánto hay que ganar para ser de clase media alta en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires informaron de cuánto tienen que ser los ingresos mínimos de una familia para ser clase media alta.

Este miércoles se dieron a conocer los datos correspondientes a octubre. Fue así que el organismo a cargo de los relevamientos difundió, junto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo mes del año, los datos sobre los nuevos estratos sociales según los sueldos de cada hogar.

Mientras tanto, ya se informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo igual que en septiembre, con 2,2% para el décimo mes del año y así, se ubica por encima del 1,6% registrado en agosto.

Este incremento llevado a nivel nacional podría impactar en los valores de las canastas básicas y, por ende, en los umbrales de ingresos para pertenecer a los distintos estratos sociales.

¿Cuánto necesita una familia para ser clase media en octubre?

Según el informe “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, una familia tipo, compuesta por dos adultos económicamente activos y dos menores, necesitó ingresos mensuales de al menos $ 1.628.924,53 para ser considerada de clase media en octubre.

El informe fija los montos para cada clase social según los ingresos.

Este cálculo contempla el acceso a bienes y servicios esenciales para la subsistencia, así como gastos vinculados a vivienda, salud, educación, transporte, indumentaria y recreación . Es importante destacar que el informe considera que la familia es propietaria de su vivienda y por eso, no incluye el costo del alquiler.

Por otro lado, este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) actualizó los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), dos indicadores clave para determinar los ingresos necesarios según los distintos estratos sociales en Argentina.

Estos datos son esenciales para establecer líneas de pobreza, indigencia y niveles socioeconómicos, incluyendo el mínimo que debe percibir un hogar para ser considerado de clase media alta.

¿Cuánto tengo que ganar para ser clase media alta en Argentina?

Según los datos, una familia tipo de cuatro integrantes es considerada de clase media alta si su ingreso total mensual equivale a cuatro veces el valor de la CBT del Sistema de Canastas de Consumo, extrapolando la fórmula que emplea la Ciudad para determinar ese rango.

Con la última actualización, el monto mínimo que necesita una familia para ser parte de la clase media alta es de $ 8.144.620 mientras que para octubre ese monto ascendía a $ 7.989.508 en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, la Canasta Básica

De esta forma, la canasta básica familiar vio un aumento del 1,9% según IDECBA.

El índice para medir la pobreza es la Canasta Básica Total.

¿Cuánto se necesita para no ser pobre en Argentina?

IDECBA informó que, durante octubre de 2025, una familia tipo necesitó $ 1.628.925 para no ser considerada pobre. Este valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, tuvo una variación mensual del 1,9% en septiembre.