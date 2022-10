Sergio Massa confirmó el IFE 5 ANSES: qué se sabe hasta ahora sobre el nuevo bono para personas sin ningún tipo de ingreso

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó hoy que en los meses de noviembre y diciembre habrá un refuerzo para adultos mayores que no tengan ningún tipo de ingreso ni ayuda social.

"Estamos terminando una propuesta con AnSes para ponerla operativa en breve. El objetivo es que podamos anunciar una medida que le de la oportunidad a las personas de más vulnerabilidad de acceder a un refuerzo alimentario", anticipó.



Según el funcionario, la medida estará siendo comunicada en el transcurso de los próximos siete días. "Todavía hay pendiente una reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta, y una reunión con Fernanda y el Presidente", anticipó el titular del Palacio de Hacienda, a la vez que recordó que el programa se financiará con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dolar soja, que le dio a la Argentina la posibilidad de acceder a mayores ingresos fiscales".

Massa dijo que la idea es que "podemos asistir a aquellos que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo".

El funcionario descartó que el bono sea de carácter permanente. "Para recibirlo el beneficiario debera inscribirse en AnSes y será un refuerzo para fin de año".

Aunque Massa no habló de cifras ni especificó como será su forma de pago, desde hace días trascendió que la cifra rondaría $ 50.000. El número toma como referencia la Canasta Alimentaria que calcula el INDEC y a partir de la cual se estable el limite de la indigencia, hoy en $ 52.990.

Este nuevo Refuerzo de Ingresos, que ya es llamado antes de su implementación como IFE 5, tendría como objetivo el lanzamiento de un pago extra para que los beneficiarios puedan acceder a un monto similar al de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto y que será otorgado en tres cuotas.

IFE 5: QUÉ DIj0 LA ANSES SOBRE SU LANZAMIENTO

Inicialmente se esperaba que con el comienzo de octubre la ANSES anunciara efectivamente los plazos y los detalles del programa, sin embargo, el lanzamiento se hizo esperar.

Ante la consulta de El Cronista, fuentes de ANSES enfatizaron en que los detalles finos del programa se mantienen a puertas cerradas y es poca la información respecto del refuerzo de ingresos. "Se está trabajando en ello", alegan .

La ANSES todavía no implementa el inminente Refuerzo de Ingresos, aunque sí se conocieron detalles.

El IFE 5 será una política alternativa a la propuesta de la senadora oficialista Juliana Di Tullio, quien meses atrás presentó un proyecto para aprobar un "refuerzo de ingresos" destinado a sacar de la indigencia a la población adulta que perciba menos de la canasta básica alimentaria, que fue congelado en diversas oportunidades ante la dificultad de poder aprobarse en ambas cámaras.

IFE 5: QUÉ SE SABE HASTA AHORA

QUIÉN COBRA EL IFE 5

Los beneficiarios del IFE 5 serán aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo .

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

CÓMO SE COBRA EL BONO DE IFE 5

El beneficio que otorgará el Gobierno nacional a través del organismo previsional que encabeza Fernanda Raverta entrará en vigencia a partir de octubre. Si bien todavía no está disponible la información sobre cómo anotarse al IFE 5, se espera que el método de inscripción sea similar a los demás bonos otorgados por la ANSES.

De este modo, es importante que los interesados tengan actualizados sus datos personales en Mi ANSES (anses.gob.ar). Deberán preparar toda la documentación principal para poder cobrar el beneficio.

Será necesario tener los datos personales en Mi ANSES actualizados. Asimismo, será fundamental contar con una Clave de Seguridad Social .

CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea de contacto del organismo previsional 130, de 8 a 20 hs.

QUÉ SE NECESITA PARA UNA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN ANSES

Para realizar trámites y cobrar prestaciones en ANSES, es indispensable que tus datos personales y relaciones familiares estén actualizadas. Para ello, deberías contar con los siguientes documentos.