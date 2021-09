Berni: desencantado con Alberto e ilusionado con el regreso de Cristina, contó por qué se iría del oficialismo

Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, criticó el 'nivel' de la campaña del Frente de Todos en la previa de las PASO . "Le falta un poco de pasión, un poco de calor", apuntó. Sin embargo, vaticinó que el oficialismo se impondrá por entre 5 y 6 puntos en las elecciones legislativas de noviembre.

"Por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay equidad social". Así cuestionó las polémicas declaraciones de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional del FdT en la provincia de Buenos Aires. " No sé por qué Tolosa Paz dice lo que dice . Yo soy peronista y para nosotros el engrandecimiento de la Patria pasa por el trabajo, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Si no hay equidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz", lanzó el funcionario del gobernador Axel Kicillof.

A la vez, Berni volvió a cargar contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic para rechazar sus dichos respecto a que "Suiza es más tranquilo (que Argentina), pero más aburrido" en alusión a los crecientes episodios de inseguridad, principalmente en el conurbano .

"Si a alguien le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada para hacer, me parece que está viendo otro canal. La imprudencia de las palabras es más que un acto fallido: es la incomprensión del país que se pretende gobernar", disparó.

En una entrevista en A24, Berni reveló que la gestión de Alberto Fernández nunca lo deslumbró: "Quizás a este Gobierno le falta peronismo".



Y agregó: "El día en que no pueda decir lo que pienso, me tendré que ir. A mí no me manda ni la vice ni el gobernador a decir tal o cual cosa. Y me hago cargo. Y sí, eso sacude a veces el tablero político y yo me la banco. Y o digo lo que digo y me banco lo que se venga ".



De esta manera, Berni reconoció que recibió llamados, tanto de la vicepresidenta Cristina Kirchner como del gobernador Kicillof . Si bien se negó a revelar el contenido de esas conversaciones privadas, tendió algún puente al asegurar que confía en que el rumbo del oficialismo "se pueda corregir después de las elecciones".

Sobre sus intenciones de postularse como presidente en 2023, Berni expresó: "Nosotros nos preparamos siempre para ser presidentes. En ese camino pensamos todos los días, en la posibilidad de transformar. Y la única posibilidad de transformar es desde el Ejecutivo"

Y sorprendió al asegurar que le "encantaría" presenciar un retorno de Cristina y que "Axel tiene todo lo que hay que tener para acceder a cualquier cargo".