El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aprovechó este viernes la cumbre logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para pedirle a los gobernadores que sostengan los acuerdos con la Casa Rosada . Su intervención se dio en el medio de una amplia agenda de bilaterales con mandatarios provinciales que continuará la semana que viene, con el objetivo principal de allanar el camino para el escenario 2027.

“L os que tienen que estar preocupados son los gobernadores ”, fue la frase que dejó tanto en una entrevista radial que dio por la mañana como en su paso por el CFI. Lo hizo frente a una decena de mandatarios de distintos espacios políticos y les advirtió que un eventual regreso del kirchnerismo pondría en riesgo las inversiones en sus provincias.

Puntualmente, Santilli apuntó contra la posibilidad de que una eventual presidencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, implique revisar el RIGI, que tiene “280.000 millones de dólares en proyectos presentados en el régimen”. “Esa es la Argentina. Discutamos sobre esa Argentina. No discutamos volver al pasado ”, planteó.

El mensaje tuvo como eje la relación con las provincias. Santilli recordó que Milei asumió como “un Presidente que llega con la minoría parlamentaria más pequeña de la historia”, con el 10% de los senadores y el 14% de los diputados, y planteó que los acuerdos con los gobernadores fueron la condición para avanzar con las reformas.

“Más allá de la dicotomía política que tenés, si acompañás al gobernador o no acompañás al gobernador, acompañar para qué, digo yo, y por qué. No se trata de acompañar por acompañar, se trata de acompañar en cosas que te cambian la historia ”, sostuvo en el panel “Logística sin nudos” que moderó Hernán de Goñi y del cual participó también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, en el CFI Prensa: Jefatura de Gabinete

Santilli en el CFI

“Solo lo podemos hacer si sostenemos la convicción y si tenemos acuerdos para eso, no acuerdos de politiquería para sostener cualquier cosa”, afirmó este viernes a la tarde. Más allá de sus definiciones políticas, el resto de la exposición funcionó como una respuesta a los reclamos de obra pública que los gobernadores habían planteado por la mañana.

En ese sentido, Santilli destacó los 1.500 kilómetros de rutas nacionales transferidas a las provincias con financiamiento internacional. Citó los casos de San Juan, con las rutas 40 y 20, y los de Mendoza, Catamarca, Salta, Río Negro y Neuquén.

Su argumento central fue que la reducción de impuestos nacionales abrió una dinámica que algunas provincias ya replican. Según sus cifras, el Gobierno bajó tres puntos del PBI de presión fiscal, unos u$s19.800 millones, con la eliminación o reducción de 26 impuestos, la baja de retenciones y la eliminación de derechos de exportación para 4.400 productos de las economías regionales.

Como contrapartida provincial, mencionó la eliminación de Ingresos Brutos a la industria en Catamarca y los topes al tributo que anunciaron Santa Fe, Neuquén y Río Negro.

El discurso de Santilli cerró una jornada en la que Kicillof compartió escenario con gobernadores de otros signos políticos. La segunda Cumbre Federal de Logística, que el CFI organizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, forma parte de la Estrategia Federal Logística que el organismo desarrolla con las provincias desde 2021.

Gobernadores en el CFI Axel Kicillof - X

La apertura reunió al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, con Kicillof, el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio y el santiagueño Elías Suárez. El denominador común fue el reclamo de un plan nacional de infraestructura , también de parte de mandatarios que acompañan al Gobierno en el Congreso.

Kicillof planteó: “L a logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado ni únicamente desde el sector privado: requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores ”. “ Si no planificamos nosotros, vamos a ser presa de la planificación de otros para los intereses de otros ”, advirtió.

Llaryora fue el más directo con la Casa Rosada. Afirmó que “Nación no construye ni un bicicletero”, pidió una política logística que se sostenga “gobierne quien gobierne” y cuestionó las retenciones.

Frigerio, aliado del Gobierno, reclamó una reforma tributaria acordada entre Nación, provincias y municipios para eliminar el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y las tasas municipales, y anticipó una cumbre de la Región Centro para la semana próxima. Suárez, sucesor de Gerardo Zamora, planteó que la estrategia de Santiago del Estero pasa por industrializar en origen una producción de cereales que se exporta en un 85%.

El PRO, la otra llave

La segunda pata de la negociación pasa por el macrismo. El martes a las 15, Santilli volverá a recibir en Casa Rosada al jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido, Fernando De Andreis. Como en los encuentros anteriores, participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La mesa nació en agosto, después de una conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri, con el compromiso de reunirse cada quince días. Desde entonces, ambos partidos confirmaron que exploran un acuerdo electoral a nivel nacional y repasaron la situación de los distritos que no gobierna ninguna de las dos fuerzas.

Los dos últimos encuentros se postergaron , uno por un viaje de De Andreis y otro por la sesión del DNU. La reunión del martes llega en el punto más sensible de la relación: el Gobierno necesita los votos del PRO en el Senado para suspender las PASO, y el partido de Macri busca garantías sobre el armado de 2027 , en especial en la Ciudad de Buenos Aires.

Vaca Muerta como vidriera

El lunes, además, Santilli acompañará al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia a la apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, la principal exposición de la industria hidrocarburífera de la región. La organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) con Messe Frankfurt Argentina, y se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital neuquina, con más de 400 empresas expositoras.

Será la segunda visita de Milei a Neuquén como Presidente, después de la de agosto de 2024. El jefe de Estado encabezará la inauguración con un discurso y los recibirá en el aeropuerto el gobernador Rolando Figueroa y directivos de las principales petroleras con operaciones en Vaca Muerta, en un momento en que la formación marca récords de exportación de petróleo y gas.

Figueroa fue quien anunció la visita y la presentó como una señal sobre el vínculo entre la provincia y Nación. El neuquino sostiene con la Casa Rosada una relación de cooperación sin alianza partidaria: acompañó a Milei en la Argentina Week de París, destaca su diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las condiciones de inversión en la cuenca, y su diputada fue una de las ausencias que el jueves blindaron el DNU 70.

Para el Gobierno, la foto en Neuquén funciona como vidriera del “segundo motor” que Santilli describió en el CFI. Además, la visita es la antesala de la recorrida federal que Milei prevé retomar en las próximas semanas, con Catamarca y sus proyectos encuadrados en el RIGI como próxima escala.