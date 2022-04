Semana ANSES: empezó el calendario de cobro para jubilados, AUH y AUE; aumentó la Tarjeta Alimentar y confirman un extra para SUAF, ¿qué bancos no piden Fe de Vida?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó este viernes 8 de abril, el nuevo calendario de cobro para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con DNI terminados en 0.

Sin IFE 4, las fechas de pago presentarán modificaciones desde el próximo miércoles 13, en consonancia con los feriados de Semana Santa, para luego retomar el lunes 18, con la liquidación del bono de hasta $ 6000.

Además, desde este viernes el Ministerio de Desarrollo Social avanza con el cobro de los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar), suma que en mayo se incrementará en un 50%.

CALENDARIO ANSES





JUBILADOS ANSES: CALENDARIO DE PAGO DE ABRIL 2022





ANSES activó este viernes 8 de abril, el calendario de cobro para jubilados con haberes inferiores a $36.676 .

DNI terminados en 0: viernes 8 de abril

DNI terminados en 1: lunes 11 de abril

DNI terminados en 2: martes 12 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4: miércoles 13 de abril







SEMANA SANTA

DNI terminados en 5: lunes 18 de abril

DNI terminados en 6: martes 19 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8: jueves 21 de abril

DNI terminados en 9: viernes 22 de abril

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE ABRIL 2022





ANSES paga desde hoy viernes 8 de abril, el haber mensual para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto a la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

DNI terminados en 0: viernes 8 de abril

DNI terminados en 1: lunes 11 de abril

DNI terminados en 2: martes 12 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 13 de abril







SEMANA SANTA

DNI terminados en 4: lunes 18 de abril

DNI terminados en 5: martes 19 de abril

DNI terminados en 6: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 7: jueves 21 de abril

DNI terminados en 8: viernes 22 de abril

DNI terminados en 9: lunes 25 de abril





BONO ANSES PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y PNC





El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el pago de un bono extra de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 38.630,40 .



¿A QUIÉNES SE PAGA EL BONO DE ANSES?



ANSES pagará un bono de hasta $ 6000 desde el próximo lunes 18 de abril, según la terminación del DNI a:





a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

¿CÓMO SE PAGA EL BONO ANSES DE ABRIL 2022?





El artículo 3 del Decreto 180 de ANSES, dispone el pago de un bono extraordinario equivalente a $ 6000, para aquellos y aquellas titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima de $ 32.630,40 .

En tanto, para quienes en la suma de todas las prestaciones vigentes perciban un importe superior a la mínima, "el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 38.630,40".

BONO PARA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE ANSES





¿CUÁNDO COBRAN LOS JUBILADOS EL BONO DE 6000?





El calendario de cobro del bono de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados ANSES iniciará el próximo lunes 18 de abril, para las y los titulares con DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0: lunes 18 de abril

DNI terminados en 1: martes 19 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 3: jueves 21 de abril

DNI terminados en 4: viernes 22 de abril

DNI terminados en 5: lunes 25 de abril

DNI terminados en 6: martes 26 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 27 de abril

DNI terminados en 8: jueves 28 de abril

DNI terminados en 9: viernes 29 de abril





SUAF ANSES: EXTRA CONFIRMADO DE ABRIL 2022





ANSES activó este viernes 8 de abril, el nuevo calendario de cobro de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) correspondientes a trabajadores registrados en relación de dependencia y monotributistas englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Las sumas que ascienden a $ 6374,14 (bruto), adicionan además el Complemento Mensual para el Salario Familiar de hasta $3751, según las categorías.

COMPLEMENTO SUAF ANSES: NUEVOS TOPES Y TECHOS MÁXIMOS POR CATEGORÍAS



ANSES aplica desde abril un nuevo tope máximo de ingresos familiares e individuales para calcular así el monto a pagar en carácter de Complemento SUAF.

"Incrementamos el tope de ingresos por grupo familiar para acceder a las Asignaciones Familiares. El nuevo tope pasa a ser de $316.731 y el tope individual es $158.366" , informó el organismo conducido por Fernanda Raverta en su sitio web.

COMPLEMENTO SUAF ANSES: TOPES DE INGRESOS PARA TRABAJADORES REGISTRADOS Y MONOTRIBUTISTAS





El monto máximo que aplica ANSES desde abril para calcular el cobro del Complemento SAUF de trabajadores registrados es de $ 316.731 para ingresos familiares y $ 158.366 individuales.

COMPLEMENTO SUAF ANSES: CUÁNTO COBRO POR CATEGORÍA





Complemento SUAF para trabajadores registrados y monotributistas de las categorías A, B y C, con ingresos individuales hasta $ 98.756 , cobrán $ 3751;

Complemento SUAF para trabajadores registrados y monotributistas de las categoría D, con ingresos individuales hasta $ 158.366, cobrán $ 2530.

COMPLEMENTO SUAF ANSES: CALENDARIO DE PAGO DE ABRIL 202

DNI terminados en 0: viernes 8 de abril

DNI terminados en 1: lunes 11 de abril

DNI terminados en 2: martes 12 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 13 de abril





SEMANA SANTA

DNI terminados en 4: lunes 18 de abril

DNI terminados en 5: martes 19 de abril

DNI terminados en 6: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 7: jueves 21 de abril

DNI terminados en 8: viernes 22 de abril

DNI terminados en 9: lunes 25 de abril





