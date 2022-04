ANSES: oficializan el bono para jubilados y pensionados, ¿cuánto cobro según la escala?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el pago de un bono extra de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 38.630,40 .

Sin IFE 4 y a través del Decreto 180, la medida impactará en tres grupos, subdivididos según las categorías vigentes, desde el próximo lunes 18 de abril .

"Otórgase un subsidio extraordinario por un monto máximo de pesos seis mil ($ 6000) que se abonará en el mes de abril de 2022. El mismo será liquidado, por titular, en las condiciones establecidas en el artículo 1° del presente decreto" , señala el texto publicado en el Boletín Oficial.

¿A QUIÉNES SE PAGA EL BONO DE ANSES?



ANSES pagará un bono de hasta $ 6000 desde el próximo lunes 18 de abril, según la terminación del DNI a:





a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

¿CÓMO SE PAGA EL BONO ANSES DE ABRIL 2022?





El artículo 3 del Decreto 180 de ANSES, dispone el pago de un bono extraordinario equivalente a $ 6000, para aquellos y aquellas titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima de $ 32.630,40 .

En tanto, para quienes en la suma de todas las prestaciones vigentes perciban un importe superior a la mínima, "el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 38.630,40".

¿CUÁNDO COBRAN LOS JUBILADOS EL BONO DE 6000?





El calendario de cobro del bono de hasta $ 6000 para jubilados y pensionados ANSES iniciará el próximo lunes 18 de abril, para las y los titulares con DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0: lunes 18 de abril

DNI terminados en 1: martes 19 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 3: jueves 21 de abril

DNI terminados en 4: viernes 22 de abril

DNI terminados en 5: lunes 25 de abril

DNI terminados en 6: martes 26 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 27 de abril

DNI terminados en 8: jueves 28 de abril

DNI terminados en 9: viernes 29 de abril

BONO ANSES PARA PNC: ¿A QUIÉNES SE PAGA EN ABRIL 2022?

El bono de ANSES para jubilados y pensionados también se pagará a las y los titulares de las Pensión no Contributiva (PnC), según el grado de porcentaje sobre la jubilación mínima.

¿CUÁLES SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS QUE COBRAN EL BONO DE ANSES?





ANSES cuenta con cuatro categorías de Pensiones no Contributivas (PnC) :

Pensión no Contributiva por Invalidez: Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima;

Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima; Pensión no Contributiva por Vejez: Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: Es un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes, además de cobertura medica de PAMI y Asignaciones Familiares (asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y por ayuda escolar anual). Equivale al 80% de una jubilación mínima.

