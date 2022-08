Segmentación de subsidios: se demora el aumento de tarifas, ¿cuándo arranca?

El aumento de las tarifas con segmentación de los subsidios del gas natural por redes y de la energía no se aplicará desde este 31 de agosto y 1 de septiembre, respectivamente, como estaba pautado, sino que podría demorar entre una y dos semanas más, tal como anticipó El Cronista.

Así lo señalaron fuentes de la Secretaría de Energía, que de todas maneras relativizaron la urgencia por la fecha de los incrementos y señalaron que serán los entes reguladores de cada provincia los encargados de dictar las resoluciones.

Si bien tanto el precio estacional de la energía eléctrica (PEE) como el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) regirán en sus fechas correspondientes, el traslado a las tarifas depende de los reguladores y puede tardar unos días la confección de los nuevos cuadros tarifarios. La facturación no puede ser retroactiva.

Además, en el Gobierno entienden que la suba de tarifas no generará "más inflación" sino "menos inflación", porque "se arreglan las cuentas fiscales".

Es la misma teoría que en 2016 guió al ex presidente Mauricio Macri y al ex presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger: que el déficit será menor y por lo tanto se necesitará menos emisión monetaria para financiarlo . O, dicho en otros términos, que los pesos que antes alimentaban al consumo de otros bienes y servicios ahora irán a pagar el costo real de la energía .

Los incrementos en las boletas finales de los usuarios residenciales promediarán los $ 850 mensuales. Las fuentes oficiales no quieren hablar de porcentajes, ya que el impacto va a ser mayor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA; en torno a un 55%) que en el resto del país.

El ahorro fiscal previsto por la quita progresiva de los subsidios a la luz y el gas, tanto de hogares como de usuarios generales (comercios, pymes industriales, clínicas privadas, colegios religiosos y otros) será de $ 47.500 millones.

Por otro lado, ante la advertencia del Gobierno de que el Banco Central (BCRA) prohibirá a la brevedad la compra de dólar "ahorro" o "solidario" (tipo de cambio oficial minorista más impuestos de 65%), unas 47.000 personas renunciaron a los subsidios, condición que les impediría acceder a las divisas "baratas".

Como señaló este diario, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) no tiene a un interventor designado, por lo que no hay una persona con capacidad de firmar las resoluciones con los nuevos cuadros tarifarios, después de la salida de Federico Bernal a la Subsecretaría de Hidrocarburos. Su reemplazante sería Osvaldo Pitrau -cuentan en los despachos oficiales-, pero todavía no está oficializado.

En el caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con capacidad de contralor para Edenor y Edesur, la ex interventora María Soledad Manín renunció pero conserva la firma (no se publicó su salida en el Boletín Oficial), aún cuando Walter Martello ya desembarcó en el organismo.

En relación al impacto de la quita de los subsidios sobre los precios de los productos industriales y comerciales, junto con los de servicios como las expensas, los costos de los colegios privados y las clínicas de salud, fuentes que recorren el Ministerio de Economía explicaron que "la estructura de costos de la energía pesa poco".

"En algunos restaurantes se paga con 20 almuerzos, cuando hacen 50 por día. Está bien que los empresarios se quejen, es lo que hacen", aseguraron. En el caso de los consorcios de los edificios, creen que la energía pesa en torno a un 2% del total, por lo que el incremento es bajo en términos relativos.

NOTICIA EN DESARROLLO.