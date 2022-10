¿Nuevo feriado nacional en noviembre? Cuándo sería y qué se conmemora

El calendario de feriados nacionales en Argentina ya contiene 17 fechas que, sin contar los días no laborables o turísticos, configuran la totalidad de conmemoraciones especiales que tienen por objetivo homenajear y recordar sucesos específicos.

El próximo feriado es el 20 de noviembre de 2022, Día de la Soberanía Nacional, en memoria a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, en la que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios del país.

La conmemoración que busca ratificar y garantizar la soberanía nacional es el único feriado en todo noviembre .



¿NUEVO FERIADO EN ARGENTINA?: CUÁNDO SERÍA

Sin embargo, esto podría cambiar, ya que familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan volvieron a insistir durante estos días en una petición lanzada en 2020 para que se declare feriado nacional el 15 de noviembre, cuando se conmemora el aniversario del naufragio de la nave en el Océano Atlántico.



Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 marinos fallecidos, contó en diálogo con Radio Casilda las razones de la solicitud: "Reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea feriado nacional, para que ese día argentinos y argentinas nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega" .

Captura del video difundido por la empresa Ocean Infinity del momento en que se observan imágenes del naufragio del ARA San Juan.

"Cada día es más difícil, y ciertas fechas se vuelven más duras. Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenés certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado", agregó Tagliapietra.



EL IMPULSO PARA UN NUEVO FERIADO EL 15 DE NOVIEMBRE

La solicitada también está disponible para ser firmada en la plataforma Change.org y está siendo impulsada por Anabela Aguirre, esposa de uno de los tripulantes, quien explicó que el proyecto de ley ya pasó por la Comisión de Legislación General y resta tratarse en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados .

"Necesitamos que sean cientos, miles, millones los argentinos que recuerden que el 15 de noviembre se apagó la esperanza de 44 compatriotas, que navegando en la profundidad del Mar Argentino, en cumplimiento de su deber, hallaron la muerte", describió.



Familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante el pedido por la aparición del submarino.

"Reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea feriado nacional, para que ese día los argentinos nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega. Entre todos debemos mantener vivo el recuerdo, los valores y los principios, que como a ellos, hacen grande a una nación", agregó Aguirre.

Cinco años atrás desapareció el submarino con 44 personas a bordo (43 hombres y una mujer), habiendo perdido contacto con los dispositivos de la Armada cuando se encontraba trasladándose desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge.

Luego de dos años y dos días de búsquedas, la empresa privada Ocean Infinity logró localizar los restos de la nave a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la plataforma continental de la Patagonia argentina.