Muerte de Néstor Kirchner: a 12 años, cuáles serán los homenajes y dónde es feriado hoy 27 de octubre en Argentina

El 27 de octubre se cumple el décimo segundo aniversario de fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

El mandatario murió a los sesenta años de edad en su casa en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio no traumático. Su cuerpo ya había dado señales de alerta, e incluso había sido internado de urgencia un mes antes, cuando fue sometido a una angioplastía para reparar una arteria coronaria obstruida.

Por el deceso se decretaron tres días de duelo nacional y durante ese período se realizó un funeral público con movilización masiva en las calles para despedir al ex presidente, y para acompañar a Cristina Kirchner, en ese momento presidente de la Nación.



Cuáles serán los homenajes a 12 años de la muerte de Néstor Kirchner

La oleada de homenajes comenzará en la víspera de un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Para ello, militantes kirchneristas de La Cámpora instalarán un mural y un busto en el Museo Histórico 17 de octubre, ubicado en la Quinta de San Vicente.

Cada facción expresará de distinta manera su respeto hacia el ex presidente. Pablo Moyano, Walter Correa y Sergio Palazzo, entre otros, encabezarán el 27 de octubre un acto en la sede de la CGT.

Otro sector del sindicalismo alineado al kirchnerismo, la CTA de Hugo Yasky y la seccional de ATE en la Ciudad Daniel Catalano, los primeros en convocar a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, tendrá su propio acto en la Capital con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Por su parte el PJ bonaerense tendrá su ceremonia en la Plata, en dónde inauguraría un mural con la imagen del ex presidente y contarían con una charla de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el diputado provincial y ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Walter Abarca; y el ex diputado Carlos Kunkel.



En tanto el Movimiento Evita a cargo de Emilio Pérsico y Chino Navarro, haría su reconocimiento por redes sociales. Desde la casa Rosada aún no confirmaron ningún tipo de homenaje.



A 12 años de la muerte de Néstor Kirchner: qué pasó el 27 de octubre de 2010 en Argentina

El 27 de octubre de 2010, mientras se llevaba a cabo el operativo desplegado en todo el territorio nacional por el Censo Nacional de Población, la sociedad se vio interrumpida por una noticia inesperada: la muerte del expresidente y entonces diputado nacional, Néstor Kirchner.

En la mañana de ese miércoles, el expresidente se descompensó en su casa de El Calafate, Santa Cruz, donde estaba junto a Cristina Kirchner, entonces Presidenta de la Nación. El primero en llegar a la casa fue el médico de la unidad presidencial Benito Alen Gonzáles, y luego los secretarios privados.



Kirchner había sufrido un infarto, por lo que fue trasladado al hospital José Formenti, donde intentaron reanimarlo, sin éxito. Su muerte se dictaminó a las 9.15 de la mañana.

Al día siguiente sus restos fueron trasladados hacia Buenos Aires en donde fue velado en el "Salón de los Patriotas Latinoamericanos", en la Casa Rosada. En el encuentro estuvieron presentes miles de personas. También mostraron sus respetos los entonces presidentes de Uruguay, José Mujica; de Bolivia, Evo Morales; de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Rafael Correa.

Dos días después de sus deceso, el cuerpo del ex presidente fue llevado a El Calafate, donde permaneció en un cementerio. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, el 27 de octubre de 2011, sus restos fueron transportados a Río Gallegos para ser depositados finalmente en un mausoleo construido para tal fin.



Dónde y por qué es feriado hoy 27 de octubre en Argentina

El 27 de octubre es feriado provincial y afecta a ciudadanos que residan en Santa Cruz. El día busca conmemorar la memoria del ex presidente Nestor Kirchner quien nació y murió en esa región.



Este feriado provincial es similar a los nacionales, es decir, no habrá clases, ni actividades públicas y los comercios estarán cerrados, quienes trabajen recibirán un pago doble.



El feriado es exclusivo para Santa Cruz, de "alcance obligatorio en todo el ámbito provincial" y "análogo a los feriados nacionales".

