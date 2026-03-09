La adaptación del sistema financiero a un uso cada vez más digital del dinero propicia transformaciones que impactarán a millones de usuarios. A partir de enero, los cajeros automáticos implementarán un nuevo límite de extracción diaria que tiene como objetivo fortalecer los controles contra el fraude, mejorar la trazabilidad del efectivo y seguir las recomendaciones de la Agencia Tributaria. A pesar de que el uso de tarjetas de pago predomina en la cotidianidad, la retirada de efectivo sigue siendo relevante y Hacienda ha incrementado su supervisión sobre estas transacciones. El ajuste no se debe a un límite legal general, sino a un criterio operativo que alinea a las entidades bancarias con los umbrales que activan los controles fiscales. De este modo, las instituciones buscan anticiparse a las alertas financieras que suelen activarse ante ciertas cantidades. La medida también tiene como finalidad reducir riesgos de seguridad para los clientes y organizar de manera más eficiente el uso del efectivo en un contexto de creciente digitalización. El enfoque de Hacienda respecto a las transacciones en efectivo ha evolucionado, centrándose ahora en movimientos que exceden ciertos umbrales. Aunque no existe un límite legal para retirar dinero, a partir de los 1000 euros los bancos tienen la obligación de identificar al cliente y proporcionar información adicional a la administración fiscal. Esta cifra se ha convertido en un parámetro para identificar operaciones inusuales, tanto en extracciones como en ingresos. Las entidades financieras consideran que mantener límites más bajos contribuye a la seguridad del usuario, especialmente en casos de robos o extravíos de tarjetas. Con el cambio de enero, el sistema ajustará de forma uniforme estos umbrales para alinearlos con las exigencias de control. De esta manera, se minimiza la probabilidad de que una extracción genere interrogantes o revisiones innecesarias por parte de Hacienda. Además, los bancos buscan una operativa más eficiente. Si el usuario necesita retirar sumas mayores, deberá gestionarlo directamente con la entidad, que podrá requerir aviso previo o documentación complementaria. La práctica ya es habitual cuando se trata de cantidades significativas, como lo recuerdan oficialmente el Banco de España y diversas entidades financieras. En el caso de retiros que alcancen o superen los 1000 euros, la identificación resulta obligatoria y, a partir de los 3000 euros, la alerta fiscal es automática: la entidad debe comunicar el movimiento y justificar su origen. Los bancos aconsejan planificar con antelación cualquier operación de efectivo que supere los umbrales habituales. Elaborar un justificante, coordinar la extracción en ventanilla o explicar el origen de los fondos son pasos que pueden evitar inconvenientes en caso de controles. Para la Agencia Tributaria, estos parámetros permiten reforzar la lucha contra el blanqueo y el fraude. El objetivo es aumentar la trazabilidad del efectivo sin impedir su uso. Con el nuevo esquema, la banca busca que los movimientos cotidianos se integren sin sobresaltos en este marco de control fiscal. Los clientes no verán limitado su acceso a su propio dinero, pero sí deberán adaptar su operativa diaria. Extracciones superiores al nuevo tope exigirán un trámite previo para evitar demoras o explicaciones posteriores. También recuerdan que los ingresos en cajero con billetes de 500 euros o en cantidades elevadas se reportan de forma rutinaria a las autoridades. En paralelo, la normativa sigue siendo clara para otras situaciones: caminar por la calle con más de 100.000 euros puede implicar sanciones, mientras que no existe un límite para almacenar efectivo en casa siempre que se pueda acreditar su procedencia.