La Argentina debe modificar su sistema tributario para alcanzar condiciones impositivas comparables con las de sus principales competidores

Argentina se encamina hacia 2027 con grandes desafíos y oportunidades. Será un año electoral, con las particularidades e incertidumbres que estos procesos generan sobre las expectativas y las decisiones de inversión. Sin embargo, desde el sector industrial creemos que el principal desafío será lograr que la estabilización macroeconómica se transforme en una recuperación sostenida de la actividad, la inversión y el empleo.

El equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la previsibilidad económica son condiciones fundamentales para el desarrollo. Pero la estabilidad debe ser el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento. Necesitamos una economía que vuelva a generar oportunidades, con empresas que puedan producir, invertir, incorporar tecnología y crear empleo formal.

Desde la Unión Industrial Argentina consideramos que existen dos grandes prioridades para 2027: impulsar una reactivación económica que alcance a todos los sectores productivos y avanzar en un régimen de competitividad industrial que permita reducir estructuralmente el costo de producir en nuestro país.

Reactivar la economía y recuperar el crédito

La prioridad es acompañar a las empresas en la recuperación de su actividad y la reducción de impuestos sobre el sector transable. La industria argentina viene atravesando una situación compleja, con numerosos sectores afectados por la caída de la demanda, las dificultades de financiamiento y los elevados costos de producción.

El 2027 deberá ser un año de recuperación del mercado interno, del consumo, de la construcción y de las distintas actividades que movilizan las cadenas de valor industriales. La recuperación debe alcanzar especialmente a las pymes, que tienen presencia en todo el territorio nacional y generan una parte significativa del empleo.

En este proceso, la reactivación del crédito será determinante. La Argentina necesita reconstruir un sistema financiero que permita financiar el capital de trabajo, la inversión productiva y el consumo. Sin crédito accesible, resulta muy difícil sostener una recuperación económica amplia y duradera.

La recuperación de la actividad, por sí sola, no será suficiente si no resolvemos los problemas estructurales que afectan la competitividad de nuestra producción.

Un RIGI Industrial para competir con el mundo

La segunda gran prioridad es generar las condiciones para que la industria argentina pueda competir en igualdad de oportunidades con los países de la región y del mundo.

Hoy nuestras empresas enfrentan una estructura de costos que dificulta su capacidad de competir. La presión tributaria, la falta de inversión en infraestructura, las dificultades de financiamiento y las regulaciones acumuladas durante décadas afectan las posibilidades de invertir, producir y exportar.

Por eso, desde la Unión Industrial Argentina planteamos la necesidad de avanzar hacia un RIGI Industrial, un régimen de competitividad que alcance a todos los sectores industriales y permita una reducción estructural de la carga tributaria sobre la producción.

La Argentina debe modificar su sistema tributario para alcanzar condiciones impositivas comparables con las de sus principales competidores, como Brasil, Paraguay y México. No podemos exigirles a nuestras empresas que compitan internacionalmente si enfrentan condiciones estructurales significativamente más desfavorables.

Este régimen debería contemplar una reducción de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que encarecen la producción, junto con incentivos para la inversión, la incorporación de tecnología, la formalización del empleo y las exportaciones.

Se trata de construir un verdadero acuerdo federal para la competitividad, donde la Nación, las provincias y los municipios comprendan que una industria más competitiva significa más inversión, más empleo, mayor actividad económica y, en el mediano plazo, una base productiva más amplia.

Frente a la disrupción tecnológica global, las políticas industriales de las potencias y las distorsiones comerciales, fomentar la industria es crucial: perderla implica destruir décadas de conocimiento, empleo calificado y cadenas de valor.

Argentina cuenta con recursos clave en energía, minería, agroindustria y manufactura, pero el verdadero desarrollo exige transformarlos localmente con valor agregado y conocimiento, no limitarse a su exportación primaria.

El horizonte electoral no puede postergar las reformas de fondo. La inversión fabril demanda consensos, previsibilidad y reglas de largo plazo que superen los ciclos políticos para consolidar una competitividad estructural. Con talento y tradición productiva, el desafío es convertir la reactivación de corto plazo en crecimiento sostenido, asegurando condiciones para que las empresas inviertan y generen empleo genuino.