La industria alimentaria argentina produce prácticamente todo lo que se demanda en los mercados internacionales, con escala y calidad

La industria argentina de alimentos y bebidas de nuestro país tiene todo lo que el mundo necesita. Produce prácticamente todo lo que se demanda en los mercados internacionales, con escala, calidad y una presencia en cada rincón del territorio que pocos sectores pueden mostrar. Es una industria que alimenta a los argentinos todos los días y que tiene la capacidad de abastecer a buena parte del planeta.

Ese potencial hoy cuenta con un punto de apoyo que durante años faltó: el orden macroeconómico. Luego de décadas de inestabilidad, la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables fundamentales son logros que hay que reconocer y cuidar. Aun con las fluctuaciones propias de todo proceso, este es el camino indispensable: sin estabilidad macroeconómica sostenida, no hay desarrollo posible.

Pero la estabilidad es el punto de partida, no el de llegada. Para que la industria pueda crecer de manera generalizada, el desafío de cara a 2027 es que el orden macro se traduzca en una microeconomía viable, es decir, en las decisiones concretas de producir, invertir, contratar, consumir y exportar. Hoy ese puente todavía está incompleto, y hay algunos frentes donde conviene trabajar:

El puente entre la macro y la economía real

Aun con señales de orden macro, el consumo muestra un comportamiento heterogéneo, donde todavía hay sectores que no logran retomar la senda del crecimiento y eso no es un dato menor: no hay recuperación sostenida de la producción sin dinamismo del consumo. Existe una coincidencia bastante generalizada en no forzar el consumo, sino recomponer las condiciones para que crezca genuinamente.

Incluso si el ingreso se recupera, producir en Argentina tiene desafíos en materia de competitividad, más allá de los esfuerzos de eficiencia que haga cada empresa. La carga tributaria ronda el 40% del precio final en alimentos y el 50% en bebidas. A eso se suman los saldos millonarios acumulados por regímenes que adelantan impuestos de forma desproporcionada, inmovilizando capital de trabajo, además de costos logísticos elevados y regulaciones que cargan administrativamente a todos los sectores en los niveles nacional, provincial y municipal. Estos factores encarecen los productos, limitan la inversión y la recomposición del capital de trabajo, y afectan el poder de compra de toda la cadena de valor. Liberar esos recursos atrapados para que vuelvan al circuito productivo es parte esencial de la agenda.

La informalidad es una problemática que atraviesa a todos los sectores productivos. Reducirla requiere avanzar en esa misma agenda de normalización y generar condiciones para que producir y trabajar en la formalidad sea la opción más viable.

Exportar para crecer

Por último, la Argentina necesita exportar para crecer, y nuestra industria tiene un enorme potencial de crecimiento: hoy, solo 1 de cada 12 empresas exporta. Esto muestra que el desafío no es solo productivo, sino también de condiciones: mejorar la competitividad sistémica, el acceso a mercados y la participación en acuerdos comerciales internacionales. Desde Copal estamos trabajando activamente sobre este eje, porque creemos firmemente que las mayores oportunidades a futuro están en el mundo.

La agenda, entonces, es clara y compartida: consolidar la baja de la inflación, normalizar el sistema tributario (tanto la presión fiscal como los saldos acumulados) y reducir los costos sistémicos para pasar de la estabilización a la competitividad. En la medida en que el consumo se recupere de manera sostenible, la producción sea competitiva, se reduzca la informalidad y las exportaciones se multipliquen, el círculo entre la macro y la micro será virtuoso.

De la estabilidad a la acción

Por eso la agenda común cobra especial significado: pasar del orden a la acción, coordinando esfuerzos entre el sector público y el privado para transformar estabilidad en crecimiento sostenido. La industria de alimentos y bebidas, nucleada en Copal, tiene un rol central en ese proceso. Por su capilaridad territorial, su capacidad productiva y su potencial exportador, es sin dudas uno de los motores de esta nueva etapa.