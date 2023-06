Cepo al dólar del BCRA: quiénes serán los nuevos afectados

El directorio del Banco Central aprobó una norma para que las provincias refinancien el 60% de su deuda en dólares. Equivale a u$s 276 millones, ya que la deuda global involucrada, que vence de capital en la segunda mitad del año, es de u$s 460 millones.

Desde la autoridad monetaria aclaran que no se está llevando a ninguna provincia a una situación crítica, y lo que se les está pidiendo están en condiciones de cumplirlo.

Detallan que no habían establecido para las provincias ninguna restricción en este contexto complejo, donde se cayeron 25% las exportaciones, y ahora le pide a los gobernadores un esfuerzo.

Impacto negativo

El BCRA viene trabajando para reducir el impacto negativo de la sequía en el nivel de actividad económica, entendiendo que se trata de una situación coyuntural que ya se empieza a superar.

Según las estimaciones preliminares, la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los u$s 19.500 millones este año.

Las previsiones del BCRA, en tanto, indican que la balanza comercial de 2024 muestra ya una proyección de superávit del orden de los u$s 13.900 millones hasta los u$s 16.800 millones, con una estimación conservadora de crecimiento del PIB de 2%.

Demanda de dólares

Teniendo en cuenta que la balanza comercial de bienes de Argentina fue superavitaria en u$s 12.353 millones en 2022 y que se espera un piso de u$s 14.000 millones en 2024, el BCRA tiende a regular la demanda de divisas de este año para evitar que una situación coyuntural y puntual afecte negativamente el proceso de crecimiento.

Desde septiembre 2020 que el BCRA sólo da a los corporativos acceso al MULC para pagar el 40% de sus vencimientos de capital, viéndose las empresas forzadas a cubrir con divisas propias o refinanciar el 60% restante.

Según la consultora 1816, son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación, que deberían usar sus depósitos, que suman u$s 1.600 millones.

Los vencimientos provinciales en lo que queda de 2023 son u$s 974 millones, pero sólo u$s 462 millones por amortizaciones, mientras que Córdoba sería la más perjudicada en lo que queda de 2023 (amortizaciones por u$s 259 millones).

El pago próximo importante en términos de monto es el 10 de junio, por el bono 2025 de Córdoba, de u$s 120 millones de capital. En el caso de Córdoba, a marzo tenía depósitos por u$s 162 millones, suficientes para enfrentar el pago de los próximos días.

Una por una

Le siguen Chubut (u$s 39 millones), Salta (u$s 36 millones), Entre Ríos (u$s 26 millones), Jujuy (u$s 24 millones), Neuquén (u$s 21 millones) y Tierra del Fuego (u$s 12 millones).

Aliados

De las 14 provincias afectadas hay 10 que están gobernadas por el Frente de Todos o aliados. Desde 1816 recuerdan que en las reestructuraciones que hicieron las provincias en 2020, la Nación (en su momento con Martín Guzmán) asistió a los subsoberanos, en general opinando acerca de cómo debía ser el flujo de pago de los nuevos títulos.

