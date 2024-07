El pedido al Gobierno para retocar el impuesto y la alerta de los patagónicos: "Habrá consecuencias"

A una semana de haberse aprobado la Ley Bases y el paquete de Medidas Fiscales, el presidente Javier Milei oficializará la promulgación de ambos textos, que posteriormente deberán ser reglamentados para poder adecuarse a sus respectivos marcos jurídicos-normativos. Son más de 300 artículos, por lo que se espera que el proceso se extienda en el tiempo, aunque en el Gobierno hay apartados que priorizarán sobre otros .

Uno de ellos es todo el capítulo de reforma del Impuesto a las Ganancias, que se constituyó como el punto más controvertido de todos los debatidos. Hay dos razones principales: en primer lugar, porque, aunque con otras escalas, cientos de miles de trabajadores volverán a pagar el tributo ; y, en segundo lugar, porque este apartado había sido rechazado en el Senado y sectores opositores advirtieron que judicializarán la versión que se aprobó en Diputados porque no contaba con el visto bueno de ambas cámaras .





La posición del Gobierno sobre los rumores por Ganancias

El Gobierno prevé que será un punto espinoso para las próximas semanas, aunque afirman que no habrá vuelta atrás y que, según esperan, las futuras judicializaciones favorecerán a la Casa Rosada .

"Los patagónicos fueron poco vivos y no dieron el número para aprobar los cambios negociados en el Senado, que los beneficiaban mucho más. Si más trabajadores van a pagar Ganancias es culpa de ellos ", decía ante El Cronista un funcionario de Casa Rosada. El texto de la cámara alta beneficiaba a esas provincias con una deducción incrementada del 22% y la posibilidad de computar los intereses de los créditos hipotecarios UVA.

Diputados logró insistir con la reforma de Ganancias que se había aprobado en la media sanción.

Al haber sido rechazado, el Gobierno insistió con la redacción de la media sanción de Diputados: así, comenzarían a tributar el tributo los asalariados solteros desde $ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde $ 2,3 millones brutos. Según una proyección del Frente Renovador, cerca de 1.100.000 trabajadores comenzarán a pagar el impuesto y, en términos per cápita, el número es mayor en las provincias patagónicas donde predomina el sector energético como Chubut, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz .

Esta semana se dio una cumbre clave en Buenos Aires. Representantes de diferentes sindicatos hidrocarburíferos de distintas provincias se juntaron para delinear un plan de acción para cuando el paquete fiscal sea promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Según consignó el periodista Nicolás Gandini en EconoJournal, entre el 70% y 80% de los operarios de ese rubro empezarán a pagar Ganancias , por lo que su salario real podría reducirse en más de un 20%. Los gremios esperan algún gesto del Ejecutivo para amortiguar ese impacto.



Este jueves, los gremios petroleros de Avellaneda, Campana y Bahía Blanca manifestaron su profundo rechazo al regreso del impuesto a las Ganancias. y sostuvieron que "siempre apostaron al diálogo y a la paz social", pero que también "habrá consecuencias si esto avanza".

Una fuente inobjetable de la Presidencia aseguró que no habrá cambios en la redacción del articulado del capítulo de Ganancias. La principal queja de los sindicatos versa en la eliminación del régimen especial para la industria hidrocarburífera. "No planeamos modificar nada. Tampoco contactamos a ningún gobernador de los que esperan cambios", indicó este funcionario.

El bloque anti-Ganancias y las interpretaciones judiciales

Un gobernador patagónico ratificó ante El Cronista que el Gobierno no se contactó con el grupo patagónico. El principal bloque que trabaja en tándem para lograr un gesto de Nación lo configuran Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), que prevén un aumento en la conflictividad en sus provincias con los posibles paros que pudieran llegar a tener lugar.

El mandatario rionegrino pasó este jueves por Casa Rosada para visitar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y firmar el traspaso de obras públicas a sus provincias. El tema del reclamo sectorial fue formulado en la reunión.

El bloque de gobernadores de la Patagonia.

Por lo pronto, se tejen hipótesis al respecto de cuánto margen de maniobra tiene el Poder Ejecutivo Nacional para retocar el articulado de Ganancias. De existir, esta podría darse en alguna etapa: mediante un veto parcial hecho por el Presidente al momento de la promulgación, algo que no se prevé de ninguna manera; o en el período de reglamentación de la ley, el cual podría tener una probabilidad un poco mayor.

La facultad reglamentaria de la ley está reconocida como algo propio del Presidente en el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional , y es un proceso necesario para facilitar el ejercicio práctico de la ley sin alterar su espíritu.

Hay tradiciones interpretativas que discrepan en cuánto puede retocar el Ejecutivo un artículo. Mientras que hay algunas más estrictas, otra liderada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, es mucho más amplia al respecto de las licencias que se puede tomar el Presidente a la hora de reglamentar. Tanto los abogados del Estado como la Secretaría Legal y Técnica fueron consultados por este medio para emitir su opinión, pero eligieron no emitir comentarios sobre supuestos.