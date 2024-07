Detuvieron a un hombre armado en las inmediaciones del acto de Javier Milei en San Juan

"No solo hemos dilapidado la riqueza económica, sino también retrocedido en materia educativa. Pasamos de la vanguardia a ser furgón de cola de la región. El desarrollo económico y educativo van de la mano, como la decadencia económica arrastra a la decadencia educativa. Un chico que no come no puede estudiar; y si no estudia no puede progresar", señaló Milei en un tramo de su discurso.

Y agregó: "No extraña que tal cosa viene por izquierda, las ideas que nos empobrecieron; también quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento. ¡A Sarmiento! Con todo lo que hizo por los argentinos".