En el marco del summit de AmCham Argentina, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, ratificó el rumbo económico del Gobierno para el sector agropecuario y confirmó que “el objetivo es ir a retenciones cero”. Durante una entrevista con la periodista Nanette Giovanelli, el funcionario destacó el rol del campo como motor de divisas y delineó los planes oficiales en materia de impuestos, infraestructura y propiedad intelectual. Iraeta comenzó subrayando la relevancia estratégica del sector en la balanza comercial del país. “Seis de cada diez dólares que exporta la Argentina vienen del sector agropecuario. El 60% de las divisas que ingresan vienen del sector agroexportador”, afirmó, dimensionando el impacto de la actividad en la economía nacional. En este sentido, el secretario celebró los resultados de la campaña actual, calificando los rindes de la cosecha gruesa como “excepcionales”. “La cosecha de soja va a ser mucho mejor de lo que pensábamos, y la de maíz ni hablar, explosiva”, señaló, tras recordar que el trigo ya marcó un hito con 27,5 millones de toneladas. Uno de los puntos más álgidos de la charla fue la presión impositiva. Iraeta repasó las bajas efectuadas en soja, lácteos y economías regionales, asegurando que “el campo lo devuelve en producción y lo devuelve en ánimo; el productor respondió”. Sin embargo, ante la consulta sobre la eliminación total de los derechos de exportación, el funcionario fue cauteloso pero optimista, arriesgando una visión personal sobre los tiempos políticos: “Es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Pero mi opinión es que yo estoy seguro de que, para la finalización del segundo mandato del presidente Milei, llegaremos a retenciones cero. Estamos en camino”. “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, agregó. Iraeta también se refirió al polémico debate sobre las semillas y la adhesión al convenio UPOV 91, un compromiso asumido por la gestión actual ante los Estados Unidos. Sobre este tema, el Secretario fue tajante al separar el acuerdo político de la implementación operativa. “El tema de UPOV a mí me excede porque ya es un acuerdo a otro nivel, eso no está en discusión. El tema es el resto: encontrar una posición que sea razonable”, explicó. Según el funcionario, el desafío actual es equilibrar el reconocimiento de la inversión tecnológica con la realidad del productor: “Es lógico que se pague por la tecnología, pero hay que entender que el productor argentino viene de una situación conceptual muy retrasada respecto de otros países”. Finalmente, el titular de la cartera de Agricultura abordó el déficit logístico, si bien asumió la problemática de infraestrucuta- que fue un reclamo que atravesó las distintas charlas y paneles de la jornada- pero se enfocó en “20 años de desmanejo y falta de mantenimiento”. En esa línea, aseguró que el cambio de paradigma hacia las concesiones privadas permitirá solucionar problemas “ancestrales” en rutas, trenes e hidrovía. Para concluir, destacó la recuperación del crédito como herramienta vital. “Los productores quieren producir, es lo que saben hacer. Por eso, medidas como la modernización laboral y los créditos valor-producto son fundamentales para bajar el ‘costo argentino’”, cerró Iraeta, reafirmando que la prioridad del Gobierno es, progresivamente, “aliviar la carga del campo”.