La American Chamber of Commerce de México (AmCham) abogó porque el gobierno de Estados Unidos establezca un trato arancelario preferencial para México que permita que ambos países se reindustrialicen y puedan reducir la dependencia de las cadenas de suministro de países asiáticos. El organismo que representa a las empresas que tienen sede en México e intereses comerciales en Estados Unidos, fue una de las organizaciones que estuvo presente durante la visita del Embajador Comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, quien vino al país como parte de las reuniones para discutir los ajustes necesarios para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En este sentido, Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general de AmCham, aseguró que tanto Estados Unidos como México tienen cuatro objetivos comunes. El primero de ellos es reindustrializar a ambas naciones para competir frente a Asia, a lo que se suma “norteamericanizar” las cadenas de suministro; construir seguridad energética y de minerales críticos y fortalecer la economía de México como parte de una Norteamérica más fuerte. “El embajador Greer fue muy receptivo a las propuestas que le pusimos sobre la mesa, entre ellas, a disminuir los aranceles impuestos a México, principalmente para tener un trato arancelario preferencial sobre otras economías que tienen menos contenido americano en sus exportaciones, en el entendido que somos un par de economías profundamente integradas y que tenemos que tratarnos los unos a los otros de mejor manera para poder impulsar nuestra competitividad conjunta”, dijo. Además, sugirieron en avanzar de la manera más rápida en la consecución de un TMEC por 16 años más, así como mejorar la supervisión del contenido de otros países con los que no hay tratado sobre el contenido regional y mejorar las cadenas productivas y la resiliencia económica como región para avanzar a una revisión exitosa. La AmCham es uno de los organismos no gubernamentales con mayor influencia en la relación bilateral, al ser integrado por un estimado de 1,400 empresas socias, y contar con prácticamente 110 años de existencia en México.