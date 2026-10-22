La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 reconoce el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, con acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones necesarias para preservar y recuperar la salud mental.

De esta manera, quienes necesitan atención psicológica pueden consultar en hospitales públicos y centros de salud de su localidad para conocer los servicios disponibles y cómo solicitar un turno.

La normativa también protege el derecho a recibir información sobre las alternativas terapéuticas y a participar en las decisiones relacionadas con el propio tratamiento.

Ley de Salud Mental: cómo acceder gratis a la atención psicológica

El artículo 7 de la Ley 26.657 reconoce el derecho de las personas con padecimiento mental a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, con acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios.

Para consultar por atención psicológica, quienes no cuentan con cobertura médica pueden acercarse a un hospital público o centro de salud de su localidad. Allí podrán informarse sobre los servicios de salud mental disponibles, los requisitos para solicitar un turno y las modalidades de atención.

Las personas que cuentan con obra social o prepaga también pueden consultar por atención psicológica a través de los prestadores de su cobertura. Si tienen dificultades para acceder a las prestaciones, pueden averiguar cuáles son las vías de reclamo correspondientes según su tipo de cobertura.

Qué derechos garantiza la Ley Nacional de Salud Mental

La Ley 26.657 reconoce el derecho a recibir atención de salud mental de forma gratuita, igualitaria y equitativa

La normativa no solo contempla el acceso a los servicios sanitarios, sino que también protege la autonomía y la dignidad de las personas que reciben atención.

Entre los principales derechos reconocidos por el artículo 7 se encuentran:

Recibir atención gratuita, igualitaria y equitativa en las prestaciones necesarias para cuidar la salud.

Obtener un tratamiento basado en fundamentos científicos y principios éticos.

Recibir información clara y comprensible sobre el estado de salud y las alternativas terapéuticas.

Participar en las decisiones relacionadas con la atención y el tratamiento.

Preservar la intimidad, la vida privada y la libertad de comunicación.

No ser discriminado por un padecimiento de salud mental actual o pasado.

Contar con el acompañamiento de familiares, personas cercanas o de quien la persona elija.

Estas garantías buscan que quienes atraviesan una problemática de salud mental puedan recibir atención respetuosa y participar activamente en las decisiones sobre su tratamiento.

La atención debe ser integral y no limitarse a la internación

La Ley 26.657 propone un modelo de atención que prioriza el abordaje comunitario y la participación de profesionales de distintas disciplinas.

En su artículo 8, establece que la atención debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados. Entre las disciplinas contempladas se encuentran la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional.

Además, el artículo 9 indica que el proceso de atención debe desarrollarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria, mediante un abordaje interdisciplinario e intersectorial.

Dónde consultar por atención psicológica gratuita

El sitio oficial del Gobierno nacional cuenta con una sección de Orientación en Salud Mental, que reúne información sobre los derechos de las personas usuarias y responde preguntas frecuentes sobre la Ley 26.657.

Allí, explica que quienes necesiten atención pueden consultar en el hospital público o centro de salud más cercano para conocer los servicios disponibles y cómo solicitar un turno.

En caso de una urgencia relacionada con la salud mental, también está disponible la línea nacional gratuita 0800-999-0091, que funciona las 24 horas, todos los días del año, y brinda orientación y apoyo confidencial.